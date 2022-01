'Covid-somnia' - Come cercare di combatterla

L'ansia per la situazione dovuta alla diffusione e presenza del Covid-19 può riflettersi anche sulla qualità del sonno.

Un'analisi condotta sulla popolazione americana dall'American Academy of Sleep Medicine parla addirittura di 'Covid-somnia' ed offre una serie di indicazioni per fare fronte a questa difficoltà. Ecco quali sono nello specifico.

Prepararsi ad andare sotto le lenzuola - Bisogna programmare il momento nel quale andare a dormire con un rituale che può essere un bagno caldo, una lettura o una medirazione. Non bisogna invece addormentarsi sul divano per poi andare a letto e sperare di prendere sonno subito.

Notizie - Bisogna ovviamente evitare di seguire in modo febbrile e continuo le notizie che sentiamo, che non fanno altro che aumentare le ansie. L'ideale sarebbe quello di limitare al minimo l'impiego di dispositivi elettronici e di social.

Abitudini - Per dormire bene bisognerebbe anche non alterare troppo le abitudini quando sta per arrivare il fine settimana. Mantenere quindi l'abitudine sopra specificata tutte le sere, cercando di addormentarsi e svegliarsi più o meno sempre allo stesso orario.

Donne - L'indagine effettuata ha evidenziato come a soffrire maggiormente sono le donne, che hanno visto peggiorare non solo la qualità e quantità del sonno ma anche il tono dell'umore e lo stato d'ansia.

Da insonnia a depressione - Le percentuali di prevalenza dell'insonnia in questi ultimi due anni si sono praticamente raddoppiate rispetto al periodo pre-pandemia. E purtroppo molto spesso questo tipo di insonnia prolungato prelude ad una forma di depressione. Depresisone dovuta non solo all'ansia da Covid-19 ma anche da problemi legati a questa situazione, che possono essere di carattere economico e/o sentimentale e/o lavorativo.