Come combattere lo stress quotidiano

I ritmi sempre più frenetici che ci impone la vita di oggi mettono spesso a dura prova la serenità di ognuno di noi, facendoci entrare in quel tunnel di ansia e stress.

Lo stress è un fattore non eliminabile in quanto trattasi di meccanismo naturale che esiste per permetterci di adattarci ai diversi stimoli fisici e mentali che riceviamo ogni giorno.

E' la risposta psicologica e fisiologica del nostro organismo nei confronti di compiti, difficoltà o eventi della vita in genere.

Ma se dura nel tempo senza che si trovi la capacità di gestirlo diventa un problema invalidante che può portare anche a gravi conseguenze e problemi fisici (mal di testa, dolori al petto, problemi gastrici, insonnia, mancanza di energia, calo del desiderio sessuale, mancanza di motivazione ed autostima, nervosismo).

Nel momento in cui lo stress diventa cronico è necessario quindi cambiare prospettiva, imparando a riconoscerlo (può essere anche stress positivo) ed utilizzando alcuni semplici trucchi per alleviarlo in modo da far andare via un po' di ansia e stare più sereni.

Respirazione consapevole - Di fronte ad un pericolo il nostro organismo innesca automaticamente l'iperventilazione, ossia respirare con una velocità e frequenza maggiore rispetto a quello di cui ha bisogno il nostro organismo). E' uno dei sintomi più frequenti dell'ansia o dello stress. Per questo motivo bisogna ricorrere ad una tecnica di respirazione consapevole per gestire l'ansia. Un esercizio che può essere fatto è questo: assumere una posizione comoda con le spalle rilassate, chiudere gli occhi, portare l'attenzione sul respiro ed alla pancia, sentendola sollevarsi o espandersi leggermente e notare le sensazioni che caratterizzano l'inspirazione. Mantenere l'attenzione sul respiro e lasciare che ogni pensiero ed immagine vadano e vengano. Ogni volta che la mente si allontana dall'attenzione al respiro o alla pancia cercare di ricondurla al respiro.

Consapevolezza - Bisogna imparare a riconoscere lo stress ed i segnali che arrivano dal nostro corpo. Nel momento in cui si sta affrontando una situazione di stress o di ansia bisognerebbe fermarsi un attimo per capire cosa si sta provando e cosa si sta vivendo. In questo modo si potrà analizzare e magari ridimensionare quella situazione che ci sta portando ansia.

Chiedere aiuto - La condivisione ed il confronto sono tra i rimedi migliori per allentare la pressione e dare alle cose la giusta importanza. Ascoltare i consigli e ricevere un parere oggettivo aiuta spesso a vedere i problemi sotto una diversa ottica.

Regalarsi del tempo - Quando abbiamo un problema, grande o piccolo che sia, non deve diventare il protagonista delle nostre giornate ma bisogna anzi prendersi del tempo per distrarsi. In questo modo si sarà capaci di riprendere il controllo del nostro tempo e del nostro organismo. Ascoltare musica, passeggiare, chiaccherare con gli amici, ecco alcuni dei possibili rimedi.

Esercizio fisico - Lo sport e l'esercizio fisico rappresentano un rimedio potente contro lo stress, soprattutto quando viene svolto con regolarità. L'esercizio fisico ci aiuta a produrre endorfine, sostanze chimiche che donano sensazioni di piacere e felicità.