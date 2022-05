Cisti all'occhio - Come curarle al meglio

Tra i problemi che possono riguardare le persone tra 30 e 50 anni che hano la pelle seborroica o rosacea (o chi ha il diabete ed in passato ha avuto un orzaiolo) ci sono anche le cisti sebacee (protuberanze bianche che appaiono sul bordo della palpebra inferiore o superiore a causa di un accumulo di grasso nelle ghiandole).

Ecco di seguito, da parte degli esperti di clinicabaviera.it, alcuni consigli per cercare di non favorirne la comparsa o cercare comuque di curarle in modo adeguato dovessero comunque comparire.

1 - Impacco caldo - Applicare una garza sulla palpebra per 10-15 minuti, 4 volte al giorno, finchè non scompare. La garza però non deve essere eccessivamente calda.

2 - Massaggio delicato - Massaggiare in modo delicato l'area interessata senza spremere la cisti favorisce il suo drenaggio e la guarigione.

3 - Occhi idratati - Utilizzare lacrime artificiali per prevenire irritazione e peggioramento della cisti grassa. Si può utilizzare anche una soluzione salina.

4 - Occhiali da sole - Indossare occhiali è fondamentale per la salute degli occhi sia in estate che in inverno. A maggior ragione quando si hanno di questi problemi.

5 - Limitazione nell'utilizzo di schermi - Cercare di limitare l'utilizzo di schermi è fondamentale perchè l'occhio diventa secco ed irritato e comporta un peggioramento della cisti.

6 - Riposo - La mancanza di sonno provoca irritazione agli occhi, far gonfiare le palpebre ed aggravare il problema.

7 - Antinfiammatori - Si possono utilizzare antinfiammatori o cortisonici per ridurre l'informazione, ma solo previa prescrizione di un oftalmologo.

8 - Chirurgia minore - Nel momento in cui nessuna delle soluzioni sopra indicate dovesse rivelarsi efficace sarà necessario un piccolo intervento chirurgico per drenare il grasso e far scomparire la cisti. Sarà una piccola incisione nella ghiandola.