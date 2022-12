Occhiaie - Come curarle e prevenirle

Le occhiaie sono un'alterazione del colore della pelle sotto le palpebre inferiori (possono essere di colore bluastro, grigio o anche viola e possono essere accompagnate da un piccolo rigonfiamento).

Clinicabaviera.it ha individuato come le consultazioni mediche per il trattamento delle occhiaie siano aumentate del 30% nel 2022.

Esistono diversi tipi di occhiaie a seconda della causa.

Occhiaie pigmentate - Quando sono dovute a fattore genetico ed hanno un colore scuro nella zona sotto gli occhi

Occhiaie vascolari - Sono dovute ad un problema circolatorio ed hanno un tono bluastro o rossastro (le vene in quelle zone si infiammano e diventano più visibili)

Occhiaie solcate - Occhiaie pronunciate ed infossate con rughe molto marcate che sono legate all'invecchiamento della pelle ed alla rottura del tessuto cutaneo

Occhiaie gonfie - Piccole borse causate da problemi ormonali, ritenzione di liquidi o farmaci

Occhiaie - Consigli per eliminarle in modo naturale

1. Evitare lo stress - Lo stress produce una rispota chimica nel corpo che peggiora i problemi della pelle

2. Dormire un numero di ore sufficienti - La stanchezza e la mancanza di sonno sono le principali cause di occhiaie. Le ore di sonno devono essere almeno 7-8 a notte d di qualità.

3. Esercizio fisico - Con l'esercizio fisico si riattiva la circolazione del sangue, si tonificano i muscoli facciali e si previene la comparsa delle occhiaie.

4. No a fumo ed alcolici - L'alcol provoca ritenzione idrica nelle palpebre, il tabacco influsice sul sistema circolatorio indurendo le arterie. Sono tra le principali cause di occhiaie.

5. Alimentazione ed idratazione - La mancanza di idratazione comporta la secchezza e l'infiammazione della pelle: se la secchezza viene localizzata intorno agli occhi in poco si creano delle occhiaie pronunciate.

6. Occhiali da sole omologati - L'esposizione alla luce solare non protetta è dannosa per occhi ed occhiaie.

7. Salute cardiovascolare - Per averla è necessario svolgere tutte le attività sopra indicate ed effettuare regolarmente un controllo medico.

8. Creme ad hoc - Devono essere creme specifiche. Per funzionare, le creme devono idratare, ma devono anche essere depigmentanti, in grado cioè di ridurre gradualmente le occhiaie. E non bisogna mai strofinare le palpebre.

9. Trattamenti specifici ed interventi chirurgici - Esistono trattamenti formulati per ridurre l'infiammazione dei vasi sanguigni della zona e per attenuarne la comparsa, ad esempio l'acido ialuronico applicato per iniezione è un ottimo rimedio per le occhiaie; esistono anche trattamenti peeling o laser che ossigenano la zona, o ancora, come ultima spiaggia, ci sono interventi chirurgici in grado di rimuovere la pelle e il grasso in eccesso: questo intervento si chiama blefaroplastica, che non è propriamente un intervento per le occhiaie ma per le "borse", ma sono problemi associati.

10. L'ultimo trucco per eliminare le occhiaie, se tutti i precedenti non hanno funzionato, è cercare di nasconderle. Ci sono casi in cui non è possibile eliminarle per cause genetiche, ormonali o perché i diversi trattamenti non hanno funzionato, allora non resta che cercare di nasconderle il più possibile. A tal fine, esistono prodotti di make-up specifici per questa zona che nascondono perfettamente le occhiaie. È importante che il colore utilizzato sia adatto a ogni tonalità di pelle e che se ne usi la giusta quantità, poiché un eccesso di trucco può causare l'irritazione delle occhiaie e provocare l'effetto opposto, mentre un eccesso di contorno occhi può rendere il problema ancora più evidente.