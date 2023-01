Salute mentale - Come combattere stress ed ansia nel 2023

Il 2022 non è stato l'anno che avrebbe dovuto essere, ossia quello della fine delle ansie degli anni precedenti. Il Covid è ancora presente, l'influenza si è fatta più aggressiva, è scoppiata la guerra tra Russia ed Ucraina (con i conseguenti aumenti delle bollette di luce e gas), si sono toccate con mano alcune delle conseguenze dei cambiamenti climatici.

Per questo motivo è necessario avere nel 2023 una maggiore resilienza da punto di vista psicologico e trovare le strategie giuste per combattere stress ed ansia. Ecco di seguito alcuni consigli.

Burnout - Mal di testa, insonnia, stanchezza, mal di stomaco, mancanza di appetito. Sono segnali attraverso i quali il nostro corpo ci comunica di essere in difficoltà. Non si parla in questo caso di depressione ma di burnout, ossia sindrome conseguente e stress cronico dovuto spesso al lavoro ed altri fattori. La depressione, a differenza del burnout, non elimina però il piacere di seguire i propri hobby e le proprie passioni, non crea quindi isolamento e non tende a far trascurare la salute fisica e quella igienica. Anche per il burnout può essere necessario l'aiuto di un medico esperto per capire le radici del problema.

No ansia delle cose da fare - Avere una lista delle cose da fare può aiutare, ma quando diventa troppo lunga può creare un blocco mentale perchè si può non sapere da dove iniziare (gli esperti la chiamano paralisi del compito). In questo caso è bene cercare di non evitare compiti o rimandare attività. Ma anzi bisogna motivarsi nel portare a termine le cose e darsi delle piccole ricompense una volta che abbiamo terminato di fare una determinata cosa.

Immergersi nella natura - L'ecoterapia sembra portare benefici alla salute mentale. Una ricerca ha dimostrato che gli ambienti urbani sono collegati strettamente al rischio di ansia, depressione ed altri disturbi di salute mentale. Ed al contempo ha reso palese che basta anche un'ora e mezza nella natura per avere benefici (c'è una ridotta attività dell'amigdala, piccola struttura al centro del cervello che è coinvolta nell'elaborazione dello stress).

Suono marrone - Simile al suono 'bianco', ma con una qualità del suono inferiore e più profonda, sembra aiuti a mantenere calma, concentrazione e ad avere meno stress. Spesso però questo suono viene contrastato dai rumori esterni (televisore lasciato acceso). Non ci sono però al momento delle evidenze scientifiche di reali benefici.

No al perfezionismo - Cercare di raggiungere sempre un elevato standard di perfezione in tutto quello che facciamo è una condizione che crea spesso delusione e bassa autostima. In questo caso il consiglio degli esperti è quello di fare uno sforzo sano, ossia definire obiettivi realisticamente raggiungibili.

No al confronto con gli altri - Confrontare continuamente il nostro reddito o i nostri beni a quelli degli altri è uno dei principali motivi per i quali ci si sente infelici. Per questo motivo è necessario porre l'attenzione esclusivamente sulla gratitudine ad avere ciò che si ha.

Gestione della rabbia - La rabbia e la frustrazione sono reazioni normali alla difficoltà della vita. Ma troppa rabbia repressa si associa spesso a possibilità di depressione. Per questo motivo è meglio comunicare questa rabbia, pur sempre in modo contenuto.

No alle ossessioni - Far circolare sempre gli stessi pensieri porta corpo e cervello in uno stato di stress. Per questo motivo bisogna riconoscere questi pensieri negativi e cercare in ogni modo di alleviarli non appena ci si rende conto che stiamo andando a parare sempre da quella parte. Un piccolo aiuto lo danno sicuramente la respirazione profonda e la meditazione.

No all'Isolamento - Anche se ci si sente preoccupati o non si ha tanta voglia di socializzare, è sempre bene fare uno sforzo per incontrare amici o persone care, anche per pochi minuti davanti ad un caffè. Le interazioni sociali si rivelano sempre migliori di quanto si possa pensare e proteggono dalla depressione, promuovendo la felicità.

Scelta dello sport - Oltre a farci restare in forma, l'esercizio fisico ha un ruolo chiavo nel benessero psichico di ogni persona perchè allevia tutti i sintomi di depressione ed ansia. Studi hanno dimostrato che anche piccoli incrementi dell'attività fisica portano benefici nell'umore delle persone. E se si individua lo sport giusto che ci fa stare bene non se ne deve fare a meno, anzi bisogna aumentarne la frequenza per il proprio benessere fisico e mentale.