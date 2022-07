Bocca sana durante la gravidanza? Alcuni consigli

Numerosi studi hanno dimostrato che c'è un forte legame tra una cattiva salute orale e malattie croniche come diabete, ictus ed altre malattie cardiache.

Secondo Philips Sonicare, azienda leader nelle tecnologie sanitarie a livello mondiale, seguire una buona routine di salute orale è molto importante per tenere sotto controllo la propria salute generale. Diventa particolarmente importanti in alcuni periodi, come ad esempio durante la gravidanza.

Durante questa fase, come noto, il corpo della donna subisce degli incredibili cambiamenti. L'aumento degli ormoni può comportare anche una maggiore sensibilità ai denti e la presenza di gengive gonfie o infiammate che possono sfociare in gengitivi da gravidanza.

Bocca sana durante la gravidanza - Consigli

- bisogna tenere sotto controllo le gengive, in particolar modo se sanguinano o meno durante la pulizia o lo spazzolamento

- i denti vanno lavati almeno due volte al giorno con uno spazzolamento che deve durare almeno due minuti. Gli spazzolini più efficaci sono ovviamente quelli elettrici

- per poter effettuare una pulizia del tutto efficace è inoltre necessario bere molta acqua ed usare il filo interdentale almeno una volta al giorno

- le nausee o il vomito possono comportare un erosione dello smalto dentale ed anche delle carie. Per questo motivo dopo ogni episodio di vomito non bisogna lavarsi i denti ma sciacquare la bocca con acqua e colluttorio. I denti vanno lavati almeno 1 ora dopo.

- è fondamentale comunicare la gravidanza al proprio dentista di fiducia al fine di modificare eventuali trattamenti in corso