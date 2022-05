Cattiva circolazione? Cause, sintomi e rimedi naturali

4 donne su 10 (ma la problematica non esclude gli uomini) in Italia hanno problemi di circolazione sanguigna.

La cattiva circolazione può avere diverse cause: sedentarietà, caldo estivo, eccessivo calore delle cause surriscaldate in inverno, abitudine ad indossare vestiti o stivali troppo stretti, viaggi aerei, eccessivo consumo di sale, fumo, età.

La cattiva circolazione si manifesta soprattutto con mani e piedi freddi, gambe gonfie e dolenti, stanchezza cronica, senso di svenimento, vertigini, capogiri.

Cattiva circolazione - Rimedi naturali

- tisane a base di ginko biloba (che ha la capacità di dilatare i vasi sanguigni e dare elasticità alle pareti venose)

- bere tanta acqua, tisane, tè verde, smoothie

- eseguire massaggi a piedi, gambe, mani per stimolare il flusso sanguigno

- tenere spesso le gambe sollevate, soprattutto per chi lavora seduto (in generale non bisogna mai stare seduti troppo a lungo)

- di notte inserire dei cuscini sotto il materasso per alzare le gambe in verticale

- gli sport utili contro la cattiva circolazione sono diversi: 20 minuti di stretching al giorno, due serie di flessioni da 10 ogni mattina, esercizi per migliorare la circolazione sanguigna dei piedi, lo yoga, la danza, il nuoto, la camminata, la cyclette fuori o dentro casa