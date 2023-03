Guida alla scelta degli occhiali migliori per ognuno

Secondo gli ultimi dati in Italia oltre il 60% della popolazione di età superiore ai 15 anni utilizza occhiali per correggere la vista.

E purtroppo più si invecchia più si ha bisogno di portare occhiali: vale per il 90% della popolazione oltre i 65 anni.

Normalmente quando si acquista un occhiale ci si preoccupa dell'estetica e della vestibilità. Nella realtà però ci sono altri fattori che devono necessariamente essere presi in considerazione.

Ecco quali sono secondo gli esperti di clinicabaviera.it.

Garadazione - Bisogna sottoporsi ad una visita oculistica per vedere quante diottrie mancano. Più ne mancheranno e più le lenti dovranno essere spesse ed avranno bisogno di una montatura specifica per sostenerle

Utilizzo - Bisogna scegliere un paio di occhiali piuttosto che un altro a seconda dell'utilizzo, ossia per qualche ora al giorno, ogni tanto o tutto il giorno. Bisogna anche tenere conto del proprio stile di vita (se si lavora all'aperto o al chiuso, se si fa sport)

Durata e materiali - Gli occhiali che si acquistano devono essere omologati e devono soddisfare tutti i requisiti sanitari essenziali. Gli occhiali maggiormente duraturi sono quelli con la montatura in plastica (più resistenti di quelli che hanno le montature di metallo o la montatura 'ad aria')

Personalità - A seconda del carattere di ognuno si potranno scegliere occhiali moderni e ben visibili, differentemente occhiali discreti per non dare nell'occhio.

Lente - I giovani utilizzano spesso lenti monofocali, le lenti progressive di solito sono necessario a partire dai 40 anni in poi

Comodità e versatilità - Gli occhiali devono essere comodi e versatili, la montatura deve essere leggera e stabile. E soprattutto devono essere della giusta misura: non bisogna mai metterli in testa perchè in questo modo le stanghette si allargano o deformano. Per adattarsi bene al viso gli occhiali devono stare sul naso senza muoversi e non devono essere troppo stretti

Nello scegliere gli occhiali bisogna anche fare attenzione alla forma del viso, alla tonalità della pelle, al colore degli occhi, al colore e taglio di capelli ed anche alla necessità di voler mascherare qualche difetto o caratteristica fisica che non ci piace.

- Se il viso è rotondo gli occhiali quadrati e rettangolari sono più adatti perché di solito la mascella e la fronte sono più strette, quindi, gli occhiali quadrati grandi mettono in risalto il viso

- Se il viso è quadrato sono da preferire occhiali piccoli e arrotondati, poco modellati, per ammorbidire l'espressione

- Se il viso è allungato sono più adatti gli occhiali che non sporgono e che hanno forme geometriche come quelle esagonali

- Se si ha un viso a forma di cuore gli occhiali a farfalla sono i più indicati perché bilanciano le proporzioni

- Se la mascella è piuttosto accentuata è opportuno utilizzare montature larghe e spesse per rendere il viso più stilizzato

- Se si ha pelle chiara gli occhiali blu, verdi, viola o addirittura rosa tendono a stare meglio

- Con la pelle scura sono più adatti i toni del marrone, dell'arancio, dell'oro o addirittura del giallo

- Se gli occhi sono marroni o neri si preferiscono occhiali blu, neri o grigi

- Se gli occhi sono azzurri è meglio usare occhiali verdi o neri

- Se gli occhi sono verdi i toni arancioni e rossi sono i migliori

- Se i capelli sono scuri è consigliabile scegliere occhiali di colore scuro come il marrone, il nero o il blu

- Con i capelli biondi sono più adatti i toni dell'oro, dell'argento o del grigio

- Se i capelli sono corti o se di solito si portano raccolti in uno chignon o semi raccolti è meglio indossare occhiali a farfalla

- Se i capelli sono lunghi e lisci sono preferibili occhiali con montatura larga

- Se i capelli sono tagliati scalati e con molto volume gli occhiali rettangolari sono più adatti

- Se i capelli sono lunghi e poco voluminosi gli occhiali grandi sono perfetti

- Se si ha un naso grande è preferibile indossare occhiali con montature grandi

- Se si hanno sopracciglia folte meglio evitare le montature nere

- Chi soffre di strabismo dovrebbe evitare gli occhiali rettangolari

- Se la fronte è ampia è preferibile indossare occhiali grandi in modo che risaltino e ne coprano una parte