Indice Massa Corporea: come si calcola ed a cosa serve

L'IMC, Indice Massa Corporea, è un parametro che mette in relazione la massa corporea e la statura ed in questo modo indica quale dovrebbe essere il peso ideale di una persona.

Viene spesso utilizzato dagli specialisti per individuare quale dovrebbe essere il loro peso forma e costruire su quel dato una dieta efficace per migliorare la salute delle persone.

E' chiaro comunque che questo dato presenta comunque alcuni limiti che vanno tenuti presenti. Per questo motivo l'IMC deve essere valutato insieme ad altri dati come l'età, il tipo morfologico, la struttura ossea, la percentuale di massa grassa e massa magra ed il sesso.

Per calcolare l'IMC bisogna prendere in considerazione il rapporto tra il peso ed il quadrato dell'altezza. Esempio: altezza 165 cm e peso 60 kg, la formula sarà 60: (1,65*1.65).

I valori indicati dall'OMS sono i seguenti

- IMC al di sotto di 18,5 - persona sottopeso

- IMC compreso tra 18,5 e 24,9 - persona normopeso

- IMC compreso tra 25 e 30 - persona sovrappeso

- IMC sopra 30 - persona obesa

Come detto si tratta di un dato che per essere efficace ed attendibile al 100% deve essere rapportato alle altre variabili che intervengono nella valutazione del peso, come la massa muscolare, la massa ossea, la proporzione tra lunghezza degli arti e statura e così via.

Bisogna anche individuare bene dove è localizzato il grasso corporeo o il tessuto adiposo. In particolar modo per poter misurare la distribuzione del tessuto adiposo basta prendere il metro e misurare la circonferenza addominale (1 cm sopra l'ombelico, senza compressione e a respirazione minima). I valori superiori a 102 cm negli uomini ed 88 cm nelle donne comporta, secondo studi effettuati, un rischio più alto di essere affetti da diabete di tipo-2.