Come tenere a bada il colesterolo 'cattivo'

Una ricerca apparsa sulla rivista di punta dell'American Heart Association ha rivelato che consumare in modo costante noci può ridurre in modo abbastanza significativo i livelli di LDL, ossia di colesterolo cattivo.

A questa conclusione il gruppo di scienziati è arrivato dopo 2 anni di monitoraggio su oltre 700 pazienti.

I partecipanti sono stati in tutto 708 (tra i 63 ed i 79 anni, con il 68% di donne) e sono stati divisi in due gruppi. Ad uno dei due gruppi è stata data una razione giornaliera di noci, all'altro ovviamente no. I risultati sono che dopo 2 anni coloro ai quali erano state somministrate le noci avevano un livello di colesterolo cattivo molto più basso.

Basta quindi mezza tazza di noci al giorno per tenere a bada il tanto temuto colesterolo e soprattutto per avere anche un minore rischio di sviluppare patologie cardiovascolari.

Ad ogni modo è sempre consigliabile, prima di modificare le proprie abitudini alimentare, chiedere parere al proprio medico di fiducia.