Stampi in silicone: come ridurre i rischi per la salute

Molti degli utensili che utilizziamo per cucinare sono fatti in silicone alimentare. Ultimamente però alcuni test effettuati su questo materiale, a differenza di quanto accaduto negli anni scorsi, hanno evidenziato dei possibili rischi.

Nel 2007 infatti un test sugli stampi da forno in silicone aveva fatto emergere come solamente in pochissimi casi, dopo tanti utilizzi (in forno a 200° gradi), vi fosse uuna migrazione di sostanze dal silicone agli alimenti o una perdita di peso da parte dello stampo in silicone.

Nonostante questo nel corso degli anni i test che le aziende effettuano per valutare l'efficienza dei loro prodotti sono aumentati: molti prodotti infatti vengono sottoposti ad alte temperature prima di essere messi in vendita così da eliminare le eventuali sostanze volatili che possono contaminare gli alimenti.

Per quanto riguarda noi che li utilizziamo è preferibile seguire alcune facili precauzioni nel momento in cui utilizziamo elementi in silicone alimentare.

- verificare sempre la presenza del marchio CE e la provenienza dello stampo

- acquistare stampi da forno ed altri utensili realizzati in silicone plastico

- non acquistare mai degli stampi che quando vengono toccati con le mani cambiano di colore o creano delle crepe; spesso è indice di scarsa qualità

- spesso la migrazione delle sostanze volatili dagli strumenti in silicone agli alimenti avviene alla prima cottura; per questo motivo è preferibile riscaldarli ad alte temperature prima di utilizzarli per la cottura

- prima dell'utilizzo gli stampi vanno sempre lavati in modo accurato, meglio se in lavastoviglie

- evitare di farli entrare in contatto con sostanze aggressive o con lame o oggetti appuntiti che li possono tagliare o macchiare in superficie

- il silicone non è riciclabile, motivo per il quale quando non è più utilizzabile deve essere consegnato presso le predisposte isole ecologiche