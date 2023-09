Tumori ginecologici: sette consigli per la prevenzione e la cura

Si sta per avvicinare la 'Giornata mondiale dei tumori ginecologici'. Non solo per questo, ma in generale ecco quindi sette utili raccomandazioni per la prevenzione e la cura di questo tipo di tumori.

1. Medico di riferimento - Scegliere sempre un senologo ed un ginecologo di riferimento per non perdere mai tempo nel programmare visite

2. Attimo fuggente - Prendere in tempo il tumore è decisivo per poterlo curare con le modalità e le tempistiche ideali. In questo senso la prevenzione è ovviamente la prima cosa, bisogna necessariamente effettuare screening annuali o semestrali a seconda della storia personale o familiare

3. Alimentazione - Ciò che si mangia è parte fondante del nostro organismo e può favorire lo sviluppo di tante tipologie di tumore

4. Attività fisica - E' stato confermato da numerosissimi studi che l'attività fisica regolare (20-30 minuti al giorno) migliora la qualità della salute fisica e mentale

5. TOS - Mai assumere terapia ormonale sostitutiva per la menopausa o per gli ormoni senza una preventiva prescrizione medica. L'assunzione di ormoni è un fattore di rischio che sommato ad altri (familiarità, fumo) va considerato dal ginecologo, senologo, oncologo

6. Fumo - Il rischio di sviluppare tumori aumenta sensibilmente con il fumo di sigarette, anche elettroniche (non solo tumori ai polmoni)

7. Esposizione al sole - Va bene esporsi al sole ma solamente con la protezione, ed anche in città, sia in primavera che in estate, è fondamentale utilizzare creme per la protezione solare per ridurre il rischio di formazione di melanomi ed altri tumori