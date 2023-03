Mental load: cos'è e come affrontarlo al meglio

Gli inglesi lo chiamano 'mental load', ovvero un carico mentale ed uno stato psicofisico che si viene a creare quando l'insieme di pensieri legato a diversi aspetti della quotidianità ed alla loro organizzazione affolla la mente in maniera continua ed ininterrotta.

Si tratta di un sovraccarico mentale che colpise particolarmente le donne (che secondo retoriche ancora presenti nella nostra società sono considerate le custodi della casa e quindi si prendono in carico la maggior parte del lavoro cognitivo ed emotivo necessario per lo svolgimento delle attività legate al quotidiano) e che è stato introdotto per la prima volta nel 1984 dalla sociologa Monique Haicault.

Un carico mentale eccessivo può avere gravi ripercussioni sulla salute e nei casi più gravi portare a stati acuti di ansia, attacchi di panico, burnout o depressione. Come effetti collaterali possono esserci anche insonnia, stanchezza cronica, calo della libido e problemi relazionali.

L'OMS ha considerato oramai lo stress come il male del XXI secolo ed ha scoperto che nel mondo ben 301 milioni di persone hanno disturbi legati all'ansia e circa 208 milioni sono affette da depressione.

Mental load - Cosa fare per tenerlo lontano

- Non mettere mai da parte i propri interessi, passioni ed aspirazioni personali nonostante la necessità e l'ossessione di gestire alla perfezione ogni aspetto della vita quotidiana

- Organizzare e distribuire in maniera equa ed ottimale le responsabilità all'interno della coppia (se madri separate o donne single circondarsi di persone di supporto che possano dare una mano in caso di necessità)

- Non sottovalutare i campanelli d'allarme come l'abbassamento dell'umore, della motivazione o della voglia di fare, l'insonnia, la stanchezza cronica, il calo della libido

- Darsi ascolto maggiormente ed acquisire consapevolezza della stanchezza fisica, mentale ed emotiva per evitare di arrivare ad un livello di 'mental load' eccessivo ed a tratti irreversibile

- Non avere mai vergogna o paura di riconoscere ed esprimere la stanchezza; è importante in questi casi fermarsi un attimo e prendersi uno spazio per sè, trovare aspetti che gratificano ed appassionano

- Nel momento in cui ci si rende conto che non si può fare tutto secondo le nostre aspettative effettuarne un ridimensionamento basandosi sulla realtà delle situazioni, in soldoni darsi un limite

- Comunicare apertamente con chi ci sta accanto, soprattutto quando si arriva ad una situazione di disagio