Come proteggere al meglio la vista dei bambini

E' fondamentale proteggere gli occhi dei bambini fin dalla loro nascita. Anche se sono piccoli c'è da sapere che esistono metodi diagnostici adatti alle diverse età per poter conoscere lo stato della loro vista e capire se ci sono problemi.

Gli esperti di clinicabaviera.it hanno individuato dieci cose da tenere a mente affinchè i bambini possano godere di una buona salute visiva. Eccoli nel dettaglio.

1 - Attenzione ai segnali di allarme: i genitori devono attenzionare se i bambini roteano gli occhi, si avvicinano troppi ai libri o alla televisione, fanno smorfie o ammiccamenti, hanno gli occhi rossi a fine giornata, hanno difficoltà di apprendimento a scuola o bruciori ripetuti.

2 - Uso corretto degli schermi: è necessario limitare il tempo di esposizione a tv, tablet o qualunque altro dispositivo elettronico e fare delle pause regolari. I bambini con meno di due anni non dovrebbero usare schermi. Tra i 2 ed i 5 anni l'uso non dovrebbe superare l'ora al giorno, dopo i 5 anni le due ore al giorno (fino a 12 anni). Per leggere o scrivere su cellulare la distanza minima deve essere di 35 cm dagli occhi, per i pc fissi arriva a 45-55 cm.

3 - Aria aperta: fare attività all'aperto riduce l'uso di dispositivi elettronici ma aiuta ad esercitare anche la visione da lontano. Inoltre diversi studi hanno associato la possibile insorgenza di miopia con una minore esposizione alla luce solare.

4 - Oculista: è preferibile effettuare la prima visita dall'oculista già nel primo anno di vita del bambino.

5 - Dieta sana: una alimentazione ricca di sostanze nutritive con alto contenuto di vitamine A,C, minerali e magnesio aiuta le cellule della vista a funzionare correttamente.

6 - Protezione dalla luce solare: il 70% dei bambini italiani tra i 4 ed i 10 anni non indossa occhiali da sole. In realtà, anche se possono sembrare troppo piccoli per indossarli, è necessario averli se l'esposizione alla luce solare dura nel tempo.

7 - Attenzione alla salute visiva in caso di storia di patologie visive: alcune patologie visive hanno un'origine genetica; in questi casi i bambini vanno monitorati più attentamente e questi eventuali disturbi devono essere segnalati durante la visita oculistica.

8 - Illuminazione: quando si legge in formato digitale o cartaceo o si lavora al pc, la luce che si usa deve essere naturale.

9 - Occhialini in piscina: assicurarsi che vengano indossati sempre in modo corretto e dopo l'utilizzo sciacquare gli occhi con lacrime artificiali o con una soluzione salina.

10 - Indossare gli occhiali da vista adatti: non indossare gli occhiali adatti può influire sulla visione. Se i bambini portano gli occhiali, devono sottoporsi a controlli regolari dall'oculista per confermare la gradazione indicata nella prescrizione e adattare gli occhiali alle loro esigenze di quel momento.