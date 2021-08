Cinque esercizi per combattere la cervicale

Al giorno d'oggi, causa una maggiore sedentarietà (o troppo tempo passato davanti alla tv, in macchina o nella stessa posizione), la cervicalgia o cervicale è un problema abbastanza comune. Non si tratta di un vero e proprio dolore, quanto di rigidità del collo e di parte alta della schiena che è associato quasi sembre a posture sbagliate.

Come spesso accade il modo migliore per combatterla è la prevenzione. Bisogna effettuare in modo costante degli esercizi per mantenere in allenamento collo e muscoli.

1. Voltare lentamente la testa prima verso sinistra e poi verso destra mantenendo dritto lo sguardo e la schiena in modo da distendere i muscoli.

2. Dalla stessa posizione è altrettanto efficace, sempre con schiena dritta e braccia lungo il corpo, avvicinare l'orecchio alla spalla e mantenere questa posizione per qualche secondo prima di cambiare lato. I movimenti devono essere sempre delicati e mai bruschi.

3. Mettere le mani sulle spalle e cercare di avvicinare i gomiti, evitando però delle tensioni troppo forti

4. Tenere gli avambracci dritti all'altezza delle spalle e tenere le dita della mano con quelle dell'altra cercando di tirare verso l'esterno.

5. Con le mani giunte e le braccia tese all'altezza delle spalle si può allentare la tensione allungando le braccia verso l'interno.