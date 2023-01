Freddo e bambini - Alcuni miti da sfatare

Da sempre esistono alcuni miti legati al freddo ed alla salute dei bambini. Al riguardo molti esperti sono intervenuti prendendo in considerazione un proverbio scandinavo che dice 'Non esiste il brutto tempo esistono solamente i vestiti adatti'.

Ecco quindi di seguito alcune precisazioni legale alla salute dei bambini ed alle stagioni fredde.

'Non uscire che fa freddo' - Nella realtà bisogna uscire e conoscere il mondo insieme ai bambini a tutte le temperature. La cosa fondamentale è vestirli con cura e soprattutto a cipolla per affrontare gli sbalzi climatici. Per evitare le temperature più rigide meglio uscire nelle ore centrali della giornata, ma al contempo c'è da dire che i bambini abituati ad uscire anche in inverno sono quelli che si ammalano di meno. Il freddo non è un problema per i bambini nel momento in cui sono coperti ed equipaggiati nel modo adeguato.

'Non camminare scalzo che ti raffreddi' - E' falso. Per imparare bene 'a fare il suo mestiere' il piede deve interagire con l'ambiente attraverso l'esperienza e gli stimoli che riceve. Camminare a piedi scalzi è importante per far sì che i bambini possano entrare in contatto con l'ambiente che li circonda'. Per chi ha paura che i piedi scalzi nel pavimento possano significare infezione deve ricordarsi che è più pericoloso l'ambiente umido della scarpa piuttosto che il pavimento di casa. Ovviamente deve trattarsi di pavimenti privi di pericoli e con una temperatura ambientale adeguata: se non è possibile climatizzare l'ambiente vanno bene le classiche calze antiscivolo.

'Non assumere latte o latticini se sei raffreddato perchè aumentano le secrezioni' - Falso. Non c'è alcuna evidenza a supporto di questa affermazione. Anzi l'alimentazione sana e varia aiuta il benessere dell'organismo e fortifica il sistema immunitario, prevenendo la possibilità di infezioni. Non c'è invece nessun alimento che è predisposto a far acquisire delle infezioni.

'Il raffreddore è causato dal freddo' - Falso. Non è diretta la correlazione tra raffreddore e freddo. Il raffreddore è un problema delle vie aeree superiori che spesso viene causato da un virus. La cosa vera è che i virus muoiono più facilmente negli ambienti e nelle superfici se c'è caldo ed invece quando c'è freddo hanno maggiore vita.

'Se il muco diventa giallo o verde serve l'antibiotico' - La scelta dell'antibiotico da dare ai bambni non dipende dal colore del muco ma da tanti altri fattori (condizioni cliniche del bambino e durata del malessere. Nella maggior parte dei casi anche in presenza di questo tipo di muco l'antibiotico non serve. Ed inoltre la maggior parte dei casi i problemi alle vie respiratorie sono virali ed un antibiotico uccide in parte anche la flora batterica buona e quindi non serve.

'Se compare la tosse nel raffreddore serve l'aerosol' - L'aerosol è un presidio molto utile perchè umidifica e riscalda le vie aeree, aiutando a sciogliere le secrezioni viscose. Di solito è il pediatra a scegliere, a seconda dei casi, se bisogna usare solo soluzione fisiologica o è meglio aggiungere anche un farmaco ad azione specifica. Se il bambino ha un raffreddore che non altera la qualità della sua vita (mangia, gioca dorme) saranno sufficienti a risolvere il problema dei lavaggi nasali ed un bagno in ambiente di vapore.