L'ortica - Alleato contro l'obesità

L'ortica è una piante erbacea perenne che si trova in Europa, Asia, Nord Africa e Nord America. Le sue foglie sono grandi, ovate ed opposte, di colore verde scuro nella parte superiore e più chiare e pelose nella parte inferiore.

Sin dall'antichità l'ortica è stata utilizzata a scopo medicinale perchè le sono state sempre attribuite diverse proprietà. Al giorno d'oggi si ritiene che abbia proprietà antiossidante, antimicrobica, analgesica e depurativa.

Ortica - Rimedio naturale

Infezioni urinarie ed ipertensione - La sua azione diuretica permette di eliminare i batteri che causano le infezion urinarie ed è considerata anche in grado di combattere l'ipertensione arteriosa.

Mestruazioni - Per alleviare il senso di gonfiore causato da questa condizione si può ricorrere all'uso di ortica.

Capelli e pelle - E' stato dimostrato che l'ortica è un forte inibitore del testosterone, il responsabile delle calvizie, soprattutto quando quest'ultima deriva da fattori esterni (stress o disturbi della tiroide) e non da cause genetiche.

Artriti ed infiammazioni - Coloro che assumono ortica (lo ha rivelato uno studio effettuato a Francoforte) e che soffrono di infiammazioni articolari hanno avuto un miglioramento nel 70% dei casi.

Digestione - La presenza di creatina permette all'ortica di stimolare la digestione e l'assorbimento degli alimenti.

Glicemia e vitamina C - L'ortica è ricca di vitamina C, per questo motivo viene spesso utilizzata quando se ne ha carenza. E' indicata anche per i soggetti che soffrono di diabete.

Perdita di peso - Come se non bastasse uno studio recente effettuato dall'Università del Maryland ha rivelato che l'ortica rappresenterebbe uno strumento importante per combattere l'obesità anche in presenza di un regime alimentare ricco di grassi.

Le sue foglie possono essere utilizzate come diuretico, rappresentando quindi un alleato contro l'aumento di peso. Altri esperimenti effettuati hanno inoltre confermato che l'estratto di ortica migliora il metabolismo degli zuccheri nel sangue e che l'estratto sia in grado di prevenire il sovrappeso anche in presenza di una dieta ipocalorica.

Ortica - Controindicazioni

- irrita la pelle se si entra in contatto con essa

- non deve essere usata dalle donne in gravidanza, perchè stimola la motilità dell'utero

- chi fa uso di farmaci diuretici non deve assumerla perchè potrebbe andare incontro a cali di pressione

- un uso eccessivo di tisane a base di ortica può comportare bruciore di stomaco

- può creare problemi ai soggetti diabetici con sbalzi di valori repentini, per questo motivo l'utilizzo va sempre monitorato dal proprio medico di fiducia