Ospedale Garibaldi Nesima, nuovi microscopi per l'oftalmologia

Svolta tecnologica nell'unità operativa di Oftalmologia del Garibaldi-Nesima per la gestione diagnostico-terapeutica delle patologie oculari. Infatti a partire da oggi può usufruire di tre nuovi microscopi hi-tech e di strumenti mininvasivi capaci di rendere le procedure chirurgiche meno traumatiche rispetto al passato, ponendosi come importante punto di riferimento per tutta la regione, ma anche oltre, rispetto al trattamento di patologie come quelle della retina, della cornea, del glaucoma e della cataratta. "Negli ultimi venti anni - afferma il direttore Antonio Marino - l'evoluzione tecnologica in oftalmologia ha fatto passi da gigante, in particolare sotto l'aspetto chirurgico. Con questo tipo di ammodernamento strumentale il Garibaldi si pone certamente in linea con le principali strutture di settore a livello europeo". L'Oftalmologia del presidio di Nesima ha realizzato nel corso del 2019 quasi 5.000 interventi chirurgici, per poi passare l'anno successivo a circa 4.000 operazioni, di cui gran parte ad elevata complessità, nonostante il ridimensionamento dovuto all'attuale pandemia. "Tre le importanti novità: le nostre sale operatorie - continua il primario - sono state dotate anche di microscopi di ultimissima generazione, di cui uno di tecnologia tridimensionale in grado di favorire un approccio di grande precisione nel trattamento dell'occhio. Tutto questo è stato reso possibile grazie all'sssessorato regionale alla Salute e a quella della direzione strategica dell'Arnas Garibaldi".