Gli adolescenti vanno a letto troppo tardi: cause e conseguenze

Un'indagine svolta sugli stili di vita degli adolescenti in Italia, effettuata da Associazione Laboratorio Adolescenza ed Istituto di ricerca IARD, ha evidenziato che i giovani tra i 13 ed i 19 anni hanno la cattiva abitudine di andare a dormire tardissimo.

Ad accentuare questa tedenza è stato il Covid, dato che qualche ora di sonno si poteva recuperare la mattina seguente.

La notte appare spesso per gli adolescenti come uno spazio non tanto destinato a dormire quanto a proseguire in modo indisturbato le attività di relazione sui social o la visione di infinite serie sulle piattaforme tv. L'abitudine di avere lo smartphone acceso sempre è una abitudine che riguarda il 75% della cosidetta 'generazione Z'.

Covid a parte la percentuale di chi continua a fare fatica ad addormentarsi presto è comunque ancora molto alta, ossia il 71,9%.

Le motivazioni sono: preoccupazione per la scuola, pensieri negativi, nervosismo immotivato o banale mancanza di sonno.

Il dormire poco è qualcosa che preoccupa gli esperti perchè la 'deprivazione del sonno' è un comportamento disfunzionale che può avere gravi ripercussioni sulla salute fisica e mentale di una persona.

Gli effetti possono essere diversi: stanchezza psicofisica, cattivo umore, facile irritabilità, difficolta di concentrazione e di apprendimento, perdita di memoria, alterazione della capacità decisionale, calo di interesse per le attività quotidiane.

Fenomeni di irritabilità, stanchezza, ridotta concentrazione ed attenzione dovuti alla perdita di sonno sono riscontrabili anche nei bambini piccoli. E sono ovviamente aumentati durante il Covid a causa dell'incertezza, dell'interruzione della routine quotidiana, dei radicali cambiamenti di vita e delle preoccupazioni per la salute e per il benessere della propria famiglia e dei propri cari.

Per ovviare a questo problema, secondo gli esperti, è necessario agire sulle cause e gli stili di vita che determinano questa situazione.

Tra i rimedi naturali più utilizzati troviamo la melatonina (in formulazione a rilascio prolungato e che deve essere assunta almeno un'ora prima di andare a dormire) ed anche gli estratti di zafferano (che agiscono anche sull'umore).