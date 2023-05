Bevi acqua scaduta? I possibili rischi per la salute

Molti di noi sicuramente non ci fanno alcuna attenzione, ma è bene ricordare che anche l'acqua in bottiglia ha una sua scadenza.

E' quindi importante, prima di acquistarla, leggere sulla confezione quale sia la data di scadenza o meglio quale sia la data a partire dalla quale perderà alcune delle sue caratteristiche organolettiche che la rendono così preziosa.

Per evitare questo e che si possano avere conseguenze per la propria salute è quindi necessario conservare l'acqua come si deve.

Come c'è scritto su ogni confezione deve essere inserita in un luogo fresco, asciutto, privo di odori e lontano da fonri di calore. Una volta aperta la bottiglia è sempre preferibile finirla in tempo brevi ed avere sempre cura che il tappo sia ben chiuso.

E' inoltre fondamentale che il contenuto della bottiglia non venga mai conservato in un contenitore diverso da quello originario e che non si faccia ghiacciare per non fare perdere all'acqua la sua 'qualità'.

Bere acqua scaduta - Possibili rischi

- Le temperature e l'esposizione diretta alla luce solare sono responsabili della perdità di 'qualità' dell'acqua

- La plastica della bottiglia, dopo tanto tempo, rilascia delle sostanze microscopiche al suo interno e ce ne si accorge quando si beve perchè si sente un sapore di cloro, ozono o di medicinale

- L'ammonio presente potrebbe danneggiare lo stomaco o l'intestino

- Gli esteri ftalati, se consumati in grande quantità, possono compromettere l'apparato endocrino

- Le bottiglie di solito sono fatte per non rilasciare le due sostanze sopra indicate, ma col passare del tempo è inevitabile che possano diventare maggiormente permeabili e non più sicure come si crede