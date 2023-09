Lavoro: i vantaggi della 'standing desk'

Secondo alcuni studiosi il futuro della salute quando ci si trova in ufficio ha un solo nome, ossia 'standing desk', scrivani da utilizzare all'impiedi.

I lavoratori in ufficio sono infatti una delle popolazioni più sedentarie in quanto trascorrono circa il 73% della giornata lavorativa ed il 66% della loro giornata stando seduti.

Un team di ricercatori del Regno Unito ha infatti voluto studiare la riduzione dei tempi di seduta ed i benefici di un aumento del tempo di movimento al lavoro, con o senza una scrivania in piedi.

Dall'analisi di 756 impiegati (sia uomini che donne con una età media di 45 anni) è emerso che utilizzando una scrivania in piedi si sono avuti piccoli miglioramenti in termini di stress, benessere e senso di vigore correlato al lavoro e meno dolore a fianchi, ginocchia e caviglie.

E' chiaro però che anche lavorando in piedi, per non avere problemi, è necessario mantenere una posizione corretta: l'altezza del piano scrivania deve fare mantenere le spalle rilassate, poggiando gli avambracci e mantenendo il gomito ad angolo retto.

Il monitor dovrà essere sollevato rispetto alla tastiera e messo su un apposito ripiano all'altezza degli occhi.