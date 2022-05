Mese della salute mentale - Psicoterapia online gratis per le neomamme

La piattaforma Serenis, in occasione del 'Mese della Salute Mentale', ha deciso di mettere a disposizione 500 ore di terapia alle neo mamme che vorrebbero accedervi ma non ne hanno le possibilità.

Secondo uno studio condotto dalla Maternal Mental Health Alliance (MMHA) 1 donna su 5 sviluppa un problema mentale durante la gravidanta o nei primi anni dopo aver avuto un bambino.

Un dato che in Italia è stato confermato anche dalla Fondazione ONDA: una percentuale tra il 50% e l'80% delle neo mamme soffre della cosidetta 'baby blues', ossia forma benigna di depressione con sintomi molto lievi.

Le percentuali per fortuna calano quando parliamo di depressione post-partum (7-12% delle donne secondo il Ministero della Salute), disturbo post traumatico da stress (percentuale tra il 2-3%) o forme più gravi di disturbi psichici.

Le donne quindi sono soggetti fragili durante un periodo delicato come quello della maternità. E sono anche indifese, dato che alcune stime ritengono che almeno 3,5 milioni di persone con disagi diagnosticati non fanno ricorso alla terapia.

Per questo motivo Silvia Wang, cofounder di Serenis.it, ha deciso di mettere a disposizione 500 ore di psicoterapia online con i terapisti del network.

Come accedere alle sedute di psicoterapia gratuita

Per accedere all’iniziativa è sufficiente iscriversi su https://www.serenis.it/sedute-neomamme, a fronte di pochi requisiti: il progetto è aperto a donne che hanno avuto un figlio negli ultimi tre anni, o che sono in stato di attesa, che abbiano manifestato i sintomi tipici della depressione post-partum (crisi di pianto, forte tristezza, sbalzi di umore o irritabilità, disinteresse nei confronti del figlio o all’opposto eccessive preoccupazioni, senso di colpa e inadeguatezza, attacchi di panico e problemi alimentari o di sonno) e che abbiano la disponibilità a dare continuità settimanale alle sedute. Non ci sono limiti di reddito, seppur Serenis incoraggi al senso di responsabilità e a lasciare spazio a chi ne ha davvero bisogno.