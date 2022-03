Antibiotici naturali contro febbre, raffreddore e malattie respiratorie - Quali sono

Per ridurre l'utilizzo dei farmaci la natura spesso ci viene incontro attraverso la presenza di antibiotici naturali che possono essere in grado da soli di fronteggiare le infezioni provocate da germi nocivi e dalle diverse forme di malattie infiammatorie.

Si tratta di sostanze ricavate dalle erbe o dalle piante che nel corso della loro evoluzione hanno imparato a difendersi dagli aggressori esterni e per questo motivo rappresentano ottime alternative per combattere malanni di stagione (raffreddore, mal di gola, tosse), contrastare l'azione dei batteri, stimolare le difese naturali del nostro corpo ed alleviare i diversi stati infiammatori.

E' chiaro infatti che se i sintomi iniziali peggiorano o persistono nel corso dei giorni bisogna interrompere questo fai-da-te e chiedere un parere al proprio medico di fiducia.

Gli antibiotici naturali si possono assumere sotto forma di sciroppo, decotto, tisana, infuso, tè, oli essenziali.

Antibiotici naturali contro febbre, raffreddore ed altre malattie del sistema respiratorio - Quali sono

Miele - Un cucchiaino di miele al giorno può contribuire a conservare il benessere del nostro apparato respiratorio grazie alla sua funzione decongestionante e vasodilatatrice. In questo modo può mitigare raffreddori, sinusiti, tosse e bronchiti. E' stato inoltre dimostrato che ha un effetto inibitorio in grado di interrompere la formazione di biofilm di diversi agenti patogeni. Viene molto utilizzato il miele di Manuka.

Argento colloidale - Spesso viene assunto come integratore alimentare per alleviare raffreddore, influenza, mal di gola, bronchiti, infezioni delle vie aeree. La sua azione antibiotica viene sfruttata anche in cosmetica per preparare creme o unguenti per contrastare infezioni delle orecchie, micosi delle unghie, herpes, acne.

Echinacea - Ha un'azione immunostimolante che favorisce le difese e previene le infezioni e se assunta in modo regolare può combattere con efficacia i primi sintomi di raffreddore, mal di gola, tosse e febbre.

Propoli - E' fatta di resine raccolte dalle api e sottoposte all'azione dei loro enzimi digestivi. Ha proprietà immunomodulatorie ed è quindi utile per combattere i malanni di stagione. E' particolarmente efficace per il mal di gola e per chi soffre di tonsille.

Aglio - E' un ottimo rimedio naturale contro febbre e raffreddore vista la presenza di sali minerali, vitamine e fermenti. E' inoltre un battericida ed antisettico naturale grazie alla presenza dell'allicina.

Cipolla - Possiede proprietà antibiotiche soprattutto quando viene consumata cruda. E' utile nelle infezioni batteriche che riguardano reni e vescica. Se abbiamo la febbre può essere utile appoggiare mezza cipolla sul comodino per purificare l'ambiente circostante.

Origano - Usato sotto forma di olio essenziale è un potente antisettico ed antibiotico (in particolar modo contro lo stafilococco). Si utilizza per la cura di bronchiti, asma, tosse ed altri sintomi dell'apparato respiratorio.

Eucalipto - La sua essenza ha proprietà mucolitiche ed espettoranti ed antibatteriche. Per questo motivo è utile in caso di faringiti, bronchiti, otiti ed adeniti. Si tratta inoltre di una pianta efficace nel contrastare la formazione di batteri come l'Escherichia coli, che causa enteriti, coliti ed infezioni urinarie.

Zenzero - Deve le sue proprietà benefiche al complesso di principi attivi di cui è ricco il suo rizoma carnoso. Basta bere infusioni di zenzero e limone per prevenire raffreddore, influenza, febbre, bronchite, mal di gola. E' anche un valido aiuto per calmare la tosse.

Foglie di ulivo - Contengono più di 200 sostanze dalle proprietà terapeutiche. Si possono assumere sotto forma di estratto ed hanno proprietà antibiotiche ed antivirali.

Foglie di tè verde - Sono efficaci contro batteri come lo streptococco. Rappresentano inoltre un ottimo antiossidante che rafforza le difese immunitarie del nostro organismo.