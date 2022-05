I 10 benefici della luce per persone, società e spazi urbani

Il 17 maggio 2022 si è celebrato l'International Day of Light, ricorrenza promossa dall'UNESCO per far riflettere sul ruolo vitale che la luce ha nella scienza, nella cultura, nell'arte, nell'istruzione e nello sviluppo sostenibile.

La luce, sia essa quella del sole o quella artificiale prodotta dall'uomo, determina alcuni benefici sia dal unto di vista psico-fisico sia in ambito economico e produttivo, soprattutto per quanto riguarda la progettazione urbanistica.

Gli esperti e gli studi internazionali hanno individuato i 10 benefici della luce per cittadini, società, spazi urbani.

1. Dormire meglio - Una maggiore esposizione alla luce naturale allunga in media di circa 46 minuti il sonno notturno

2. Messa a fuoco - La luce naturale riduce del 51% l'affaticamento degli occhi, consentendo una migliore messa a fuoco delle immagini

3. Risparmio energetico - La luce artificiale rappresenta oggi un terzo dei consumi di un edificio, la luce naturale abbatte i consumi energetici del 40%

4. Stress - Essere esposti alla luce naturale per almeno 30 minuti al gionro riduce i livelli di ansia e stress.

5. Depressione e suicidi - La luce naturale è regolatrice di alcuni disturbi, tra i quali il 'disturbo affettivo stagionale', e la sua mancanza è responsabile dell'incremento della depressione nei mesi freddi e con poca luce. Nei paesi nordici in questo periodo c'è da sempre un marcato aumento del tasso dei suicidi.

6. Vendite nei negozi - Un punto vendita maggiormente esposto alla luce ha in media delle vendite superiori al 40% rispetto ad uno con minore esposizione.

7. Dipendenti produttivi - L'esposizione alla luce aumenta in media del 15% la produttività dei dipendenti.

8. Città - La giusta combinazione tra luce ed arte e luce ed architettura dona alle città la possibilità di essere vista da una prospettiva totalmente diversa e nuova.

9. Illuminazione e sicurezza - La luce e le installazioni luminose migliorano la percezione di un determinato spazio, facendolo sentire più sicuro, moderno, desiderabile.

10. Identità ed orgoglio nello spazio pubblico - L'arte della luce crea nei cittadini un senso di identità, unicità ed orgoglio civico, rendendo gli spazi pubblici più vivibili ed attraenti per i turisti.