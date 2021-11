Caduta dei capelli tra gli adolescenti - Cause e possibili rimedi

Negli ultimi anni si sta assistendo al fenomeno della caduta dei capelli non solamente negli uomini adulti ma anche nelle donne adolescenti. Spesso sono i genitori che notano la perdita di capelli nelle proprie figlie che, invece, negano o nascondono il problema. Le cause di questo fenomeno in aumento sono diverse.

Questioni legate ai cambiamenti ormonali, questioni alimentari, questioni emotive e psicologiche che sono state innescate dalla pandemia. Non c'è inoltre da dimenticare come l'adolescenza in sè sia una fase molto traumatica nella vita di un individuo dove inizia l'attenzione per il proprio corpo, in particolar modo per i capelli.

Caduta dei capelli - Cosa fare

- Nel momento in cui si dovesse verificare la perdita di capelli in un adolescente è tassativamente da escludere la soluzione 'fai-da-te'

- Bisogna affidarsi ad un esperto, variare in primis la propria alimentazione, aggiungendo dove necessario l'utilizzo di integratori (vitamine del gruppo B, zinco, selenio, metionina, ferro, cisteina e vitamina C)

- Come già accennato, la presenza di tante sostanze in un solo integratore non lo rende migliori di altre: al contrario più un integratore ha meno sostanze più sarà 'concentrato' e quindi utile

- A tavola invece ci sono principalmente tre alimenti che mantengono in salute i capelli: il salmone (fonte di Omega-3), la frutta fresca e secca (di stagione) e le uova

- Bandire l'utilizzo di pettini in plastica, preferendo quelli in legno

- I capelli vanno pettinati non sono per le lunghezze, ma partendo dal cuoio capelluto per esercitare un massaggio che attiva la circolazione e rimuova pelle secca e sebo

- Nel lavaggio evitare l'utilizzo di prodotti aggressivi, soprattutto per coloro che hanno capelli grassi o capelli sottili

- I capelli vanno lavati con acqua tiepida, preferendola fredda per l’ultimo lavaggio, così da stimolare la microcircolazione, favorendone una crescita veloce

- Non raccogliere i capelli con code o trecce perchè si effettua una trazione effettiva sulle radici che può spezzare i fusti

- Non utilizzare extension e ridurre al minimo colorazioni/decolorazioni

- Avere un ciclo di sonno regolare

- Eliminare il fumo perchè comporta degli spasmi capillari perchè il sangue non circola in modo adeguato

- Non indossare cappelli al chiuso ed invece indossarli all'aperto quando le temperature sono più rigide