I frullati migliori alleati della vista - Ecco quali sono

Come noto una dieta ricca di vitamine e nutrienti rafforza la vista e può ritardare o prevenire alcune malattie degli occhi come presbiopia, miopia, astigmatismo, cataratta, ipermetropia.

Un buon modo per poter assumere gli alimenti più adatti alla vista è sicuramente quello di bere un frullato o uno 'smoothie'. Ecco, secondo gli esperti di clinicabaviera.it, quali sono i migliori frullati per la vista.

1. Cetriolo, mela e carota - La mela è diuretica e favorisce l'eliminazione delle tossine, il cetriolo contiene acqua, minerali, vitamine del gruppo B, acido folico, vitamina C, ferro e potassio. Le carote prevengono i sintomi dell'invecchiamento in generale e della vista in particolare grazie alla vitamina A ed al betacarotene.

2. Ribes e yogurt - Il ribes fornisce vitamina C, A ed antiossidanti essenziali per la vista.

3. Pomodoro, carota e cetriolo - I pomodotri fanno bene alla vista perchè contengono vitamina A che riduce il rischio di degenerazione maculare e rafforza il sistema immunitario. Per il cetriolo e la carota vale quanto detto sopra.

4. Ananas, kiwi e spinaci - Le verdure a foglia verde contengono luteina e zeaxantina che agiscono da filtro naturale per i raggi solari nocivi. Il kiwi contiene vitamina C che aiuta a proteggere le molecole vitali dai radicali liberi e previene la cataratta, mentre l'ananas riduce il rischio di perdita di acutezza dovuto all'invecchiamento grazie alla vitamina A.

5. Pompelmo, carota, sedano e zenzero - Il sedano aiuta a prevenire anomalie visive, come il glaucoma, perché depura l'organismo e riduce i livelli di glicemia nel sangue. Lo zenzero è un superalimento ricco di antiossidanti, le molecole che rallentano il danno cellulare. Il pompelmo è il grande alleato della salute visiva, contiene grandi quantità di betacarotene che viene convertito in vitamina A.

6. Papaya, mela e yogurt - La papaya è un alimento antiossidante, digestivo, diuretico e curativo. Si dice che abbia qualità rigenerative e benefiche per la vista. Possiede, tra l'altro, beta-carotene, vitamina K, fibre e potassio. Per la mela vale quanto già indicato sopra.

7. Cavolo rosso, mela e pera - Questo frullato è perfetto per mantenere una salute ottimale degli occhi: tutti e tre gli ingredienti contengono vitamina A. Proteggono i capillari della retina, migliorano l'acutezza visiva e prevengono le malattie degenerative dell'occhio.

8. Ciliegie e fragole - Le ciliegie sono ricche di vitamina A, che aiuta a ridurre la perdita di acutezza visiva, protegge la retina e riduce al minimo le possibilità di contrarre malattie come la cataratta. Le fragole contengono vitamina C, infatti ne hanno più di un'arancia, sono depurative e diuretiche e hanno minerali come potassio, calcio e fosforo.

9. Mirtilli, yogurt e cocco - I mirtilli hanno un grande potere antiossidante in quanto contengono flavonoidi e antociani che aiutano a riparare le cellule nervose della retina e a ridurre l'azione dei radicali liberi.

10. Lamponi, zenzero e banana - I lamponi sono uno dei frutti più ricchi di antiossidanti, di vitamina C, ferro e fibre. Eliminano le tossine dal sangue, favorendo la circolazione e quindi migliorando la qualità del flusso sanguigno nell'area visiva, riducendo la probabilità di soffrire di problemi visivi. Le banane sono famose per il loro alto valore nutrizionale, forniscono molto potassio che migliora la salute della vista. Bilanciano la pressione sanguigna, migliorano il funzionamento del cuore, della circolazione sanguigna e del sistema nervoso, tutti fattori che hanno un impatto anche sulla vista. Favoriscono il corretto funzionamento delle vene e delle arterie degli occhi, rendendo più difficili le patologie retiniche.