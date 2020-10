Gel igienizzanti: come usarli ed i migliori sul mercato

Distanziamento fisico di almeno 1 metro, mascherina sia al chiuso che all'aperto, corretta e costante igienizzazione delle mani. Sono queste le direttive del Ministero della Salute per cercare di prevenire la diffusione del Covid-19.

Per quanto riguarda nello specifico i gel igienizzanti se ne possono trovare tantissimi sul mercato, ma non sono tutti uguali. Ce ne sono infatti alcuni non in grado di poter combattere virus e batteri.

In particolar modo solamente i gel che hanno una percentuale di alcol superiore al 60% sono in grado di poter sconfiggere virus e batteri. I gel che vengono utilizzati, inoltre, per poter spiegare la loro efficacia devono essere usati nel modo giusto: bisogna quindi sempre versare la corretta quantità di prodotto e sfregare le mani come se stessimo usando il sapone fino a quando non saranno totalmente asciutte.

I gel disinfettanti, inoltre, non vanno utilizzati per pulire le mani se sono sporche o se vi sono sostanze chimiche: in questo caso deve sempre essere utilizzato il sapone.

Ad ogni modo ecco una serie di consigli che possono permettere di utilizzarli nel modo giusto: seguire le istruzioni riportate sui prodotti; non utilizzare mai più prodotti contemporaneamente perchè si corre il rischio di disintossicazione; dopo aver utilizzato questi prodotti è sempre preferibile arieggiare l'ambiente in modo da evitare che le sostanze volatili presenti possano provocare qualche tossicità; non lasciare mai questi prodotti incustoditi quando ci sono bambini in casa.

Ecco di seguito un elenco di quelli che possono essere considerati i migliori e che possono comodamente essere acquistati anche online.

Gel Detergente Igienizzante Mani Lysoform On the Go - 100 Ml - Contiene il 70% di alcol, si usa senza acqua ed agisce in modo rapido.

Gel igienizzante in spray Nutracen Spraigen - 100 Ml - Anch'esso contiene il 70% di alcol, ai quali si aggiungono oli essenziali di erbe officinali profumati ed idratanti. Agisce in modo rapido e si usa senza acqua. Per un uso corretto bisogna spruzzare il gel sulle mani 4 volte e strofinare per circa 40 secondi.

Gel igienizzante con erogatore Security Clean - 1 litro - Contiene il 75% di alcol e si caratterizza perla sua densità (in questo modo tende a ridurre la presenza di microorganismi sulle mani). Per farlo essere del tutto efficace bisogna mettere sulle mani almeno 3 ml di gel e strofinarle fino a quando non saranno completamente asciutte.

Pacco da 40 salviette disinfettanti maxi monouso Everclean Pro - Realizzate in TNT con l'80% di alcol, possono servire sia per disinfettare le mani che qualunque altro oggetto rigido. Non rilascia nè residui nè odore sgradevole, ed è un presidio medico 'made in Italy' che è particolarmente indicato per igienizzare cute e mani prima di effettuare una iniezione.

Set da 2 gel igienizzanti con oli essenziali Blu Home - 2 x 500 Ml - Contiene il 70% di alcol cosmetico e glicerina vegetale animale che consente alle mani di essere sempre morbide e ben idratate. Le proprietà antibatteriche gli vengono fornite inoltre dalla presenza di oli essenziali 100% tea tree. Non è acquoso, non lascia le mani appiccicose ed è prodotto in Italia.

Set da 6 confezioni di gel igienizzante Primagel Plus - 6 x 50 Ml - Composto per il 65% di alcol etilico, agisce perfettamente contro i virus ed i batteri più resistenti. Non bisogna usare acqua, non è necessario risciacquare dopo averlo usato ma è sufficiente versare sulla mano la giusta quantità di gel e strofinare per almeno 15 secondi.

Set di gel igienizzante Glenova DermoGEL - una tanica da 5 Litri + 3 dispenser da 500 Ml - Composto per il 75% di alcol e da estratti di aloe, è in grado di lasciare le mani sempre molto morbide e profumate. E' prodotto e formulato presso lo stabilimento italiano di Camerano (AN). Il suo utilizzo è in grado di ridurre la presenza di microorganismi sulle mani. Per far sì che possa fare effetto è necessario versare almeno 3 ml di prodotto sul palmo della mano e strofinare per 20 secondi o fino a quando la mano non sarà asciutta.