Mal di schiena da quarantena - Cause e rimedi

Il lockdown, l'eccessiva sedentarietà, le troppe ore passate davanti al pc hanno colpito praticamente chiunque.

Secondo un sondaggio effettuato il 50% degli italiani ha sviluppato mal di schiena, torcicollo, arti inferiori intorpiditi, algie diffuse lungo tutto il corpo.

Questi problemi non sono solamente dovuti alle ore passate davanti al pc ma soprattutto alle posture scorrette. E riguardano non solo i lavoratori ma anche coloro che queste posture scorrette le hanno messe in atto sul letto o sul divano a guardare serie tv o altri programmi televisivi.

Il dolore più diffuso (49%) è il mal di schiena, seguito dai dolori al collo (37%) e dai problemi alle ginocchia (29%).

Per coloro che lavorano la soluzione è sicuramente una sedia ergonomica, degli ausili che aiutano a mantenere una postura corretta e che soprattutto riducano il carico sulla schiena. Essenziale anche un rialzo per i piedi per favorire la circolazione ed un cuscino sullo schienale della sedia che abbiamo in casa se non ne vogliamo comprare una nuova.

In caso contrario a lungo termine la situazione sarà quella di una limitata mobilità dal punto di vista articolare, dolori a livello lombare-sacrale e contratture muscolari agli arti inferiori.

La sedentarietà ha colpito anche gli sportivi, che hanno perso gran parte del loro tono muscolare ed hanno visto anche ridotta la loro coordinazione neuromuscolare.

Coloro che invece non erano per niente abituati all'esercizio fisico hanno sicuramente provato dolore articolare e muscolare dopo essersi allenati per qualche giorno.

Nel momento in cui questo tipo di dolori sopra elencati non dovessero avere termine nel giro di una settimana/dieci giorni, sarà bene consultare il proprio medico di famiglia che potrà anche consigliare una visita specialistica per individuare nello specifico la natura e l'entità del problema.