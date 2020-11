Saturimetro e Covid-19 - Come funziona ed a cosa serve

Tra gli strumenti che possono aiutare personale medico e popolazione per combattere il Covid-19 c'è sicuramente il saturimetro, un apparecchio che è in grado di misurare la saturazione dell'ossigeno nel sangue arterioso periferico ed anche la presenza cardiaca, permettendo così di individuare se nel nostro organismo sono in corso i primi segnali di una polmonite, che è uno dei sintomi più gravi del Covid-19.

Normalmente l'ossigeno entra in circolo nel nostro organismo attraverso i polmoni, ma se ci sono problemi respiratori può passare nel sangue meno rispetto al solito. Ed è esattamente quello che succede a coloro che sviluppano la polmonite interstiziale (i malati di Covid-19).

I valori di ossigeno nel sangue possono essere di diverso tipo:

- valori normali: sopra il 96%

- lieve ipossia: valori tra il 95% ed il 93%

- ossigenazione insufficiente e quindi necessità di essere sottoposto a emogasanalisi (EGA): valori tra il 90% ed il 92%

- grave ipossia: al di sotto del 90% (obbligatorio effettuare una emogasanalisi

- valore superiore al 100%: sintomo di iperventilazione, possibile attacco di panico

La Società Italiana di Pneumologia e la Federazione Italiana Medici di Famiglia consigliano di averne uno in casa. Eccone di seguito alcuni che possono essere acquistati sul mercato.

Pulsossimetro con APP per adulti e bambini VIATOM - E' in grado di misurare dopo soli 8 secondi il livello di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca. Dotato di display, allarme audiovisivo, memoria integrata che permette di visualizzare le ultime 12 misurazioni. Se i valori sono nella norma verrà emesso un segnale acustico, nel momento in cui non lo sono vedremo il valore lampeggiare sullo schermo. E' possibile collegarlo ad una app presente sia per Android che per iOS. Nella confezione troviamo anche una custodia, un cinturino e due batterie AAA.

Saturimetro da dito con certificato FDA e Ce CocoBear - Effettua la misurazione in circa 6 secondi. Presenta un microchip ad alta tecnologica ed un sensore intelligente. Display Oled a doppio colore ed ad alta definizione che permette di avere subito chiari i risultati. Si spegne automaticamente dopo 8 secondi se non rileva alcun segnale ed è in grado di rilevare anche aritmie. Dispone di allarmi ipossici, supporta le misurazioni in modalità silenziosa.

Saturimetro da dito per bambini Homiee - E' indicato per i bambini da 2 anni in su perchè si adatta perfettamente alle loro dita. Leggero e facile da usare, design a forma di pinguino e diverse colorazioni. Capace di misurare livello di ossigeno nel sangue e frequenza cardiacata in 8 secondi. Display OLED che consente di visualizzare facilmente i risultati, spegnimento automatico. All'interno della confezione è possibile trovare 2 batterie, i cordino per il collo ed una custodia per il trasporto.

Saturimetro da dito con misurazione della percentuale di perfusione Homiee - Capace di mostrare anch'esso dopo 8 secondi il livello di ossigeno nel sangue ed il battito cardiaco. Si differenzia dagli altri modelli per una maggiore validità della misurazione (misura anche la capacità di perfusione. Display OLED che consente di visualizzare facilmente i risultati, spegnimento automatico. All'interno della confezione è possibile trovare 2 batterie, i cordino per il collo ed una custodia per il trasporto ed una in silicone.

Saturimetro da poloso wireless con app gratuita e 3 anni di polizza RBM salute in oomaggio iHealth - Cinturino adattabile a tutte le diverse dimensioni di un polso e misuratore da applicare al pollice o all'indice della mano. Ha un prezzo maggiore rispetto a quelli descritti in precedenza per le innumerevoli funzioni integrate e per la grande affidabilità delle sue misurazioni. misura in modo affidabile la saturazione del sangue (SpO2), le pulsazioni cardiache (BPM) e l'indice di perfusione, ed è dotato di allarme intelligente con vibrazione, capace di avvisare anche in caso di apnee notturne o di russamento (ausilio per dormire per la macchina CPAP). Inoltre, è un dispositivo leggero, portatile e comodo da indossare, anche grazie al silicone sanitario di alta qualità con cui è realizzato e al sensore stabile e ben assemblato al connettore microUsb, ed è dotato di display LCD con un'ottima leggibilità. Questo saturimetro è poi compatibile con l'applicazione iHealth MyVitals, capace di memorizzare automaticamente la cronologia dei dati sullo smartphone e di condividere le informazioni con un membro della famiglia, il medico o il personale sanitario, e compatibile con i dispositivi Apple (iOS 5.0 o superiore) e dispositivi Android 4.4 o successivi per dispositivi Samsung e Android 4.3 o successivi per i dispositivi di altre marche (necessita di Bluetooth 4.0). Nella confezione, infine, sono compresi anche 1 cordoncino, 1 cavo USB per la ricarica della batteria, 1 manuale di iistruzioni e 1 guida all’avvio rapido in italiano.

Saturimetro - Come usarlo al meglio

- applicare la sonda "a pinza" sull'ultima falange del dito; oltre che sul dito, è possibile applicare il saturimetro anche sul lobo dell'orecchio, mentre nei neonati la sonda deve essere apposta sul piede

- eliminare lo smalto per unghie prima della misurazione

- movimenti inconsulti di chi utilizza il saturimetro o sta facendo la misurazione possono comportare la presenza di dati falsati

- se si ha una temperatura corporea al di sotto dei 35 gradi i risultati della misurazione possono essere falsati

- una pressione sistolica al di sotto dei 55-60 mmHg può comportare un dato falsato

- la presenza di vasocostrizione alle dita può anch'essa comportare dei dati falsati