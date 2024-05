Nausea ed inappetenza: una scoperta scientifica apre nuovi scenari per la salute

Fino ad oggi in medicina non era mai stato correttamente individuato il processo in virtù del quale la nausea agisce come inibitore del desiderio di mangiare.

Una ricerca effettuata dal Max Planck Institute in Germania ha scoperto la presenza di un circiuto neurale specifico che spiega come la sensazione di nausea comunica con le parti del cervello responsabili della fame.

La nausea comporta inappetenza perchè intervene su alcune 'strade neurali' dell'amigdala, impendendo così la trasmissione dei segnali elettrici coinvolti nello stimolo della fame.

Gli esperimenti effettuati sui topi hanno evidenziato come agendo su questi neuroni presenti nella porzione intermedia dell'amigdala si faceva smettere di mangiare esemplari molto affamati ed allo stesso modo si faceva tornare a mangiare topi che invece non lo facevano a causa della nausea.

La scoperta di questo circuito neuronale non solo quindi ha aumentato la comprensione di come il cervello regola la fame e l'appetito in risposta a segnali interni di disagio, ma apre la strada a possibili applicazioni terapeutiche.

Per esempio potrà essere possibile sviluppare trattamenti che regolano al meglio questo circuito ed aiutare persone con disturbi alimentare, ridurre gli effetti collaterali legati alla perdita di appetito di alcune terapie mediche (chemioterapia), rendendole in questo modo più sopportabili.