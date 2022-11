Tè - Proprietà e benefici di una tazza al giorno

Il tè è una bevanda che viene gustato oramai praticamente in ogni paese e che ha una importanza fondamentale per diverse culture. E' un infuso ricco di vitamine e minerali, con pochissime calorie, fonte di antiossidanti e nutrienti che combattono i radicali liberi.

Esistono molti tipi di tè, ognuno con sapore e caratteristiche specifiche. Gli esperti di nutritienda.com, hanno raccolto le caratteristiche dei tè consumati in Italia, in modo tale che ognuno possa scegliere il tè che si addice meglio alle proprie esigenze.

Tè nero - E' l'opzione ideale per iniziare la giornata e per coloro che vogliono ridurre il consumo di caffeina senza rinunciare ad un apporto extra di energia. Una tazza di tè nero contiene circa 50 mg di caffeina, quella di caffè dai 65 ai 175 mg. La tazza di tè rilascia la caffeina nel corso della giornata e fa sì che il suo effetto energetico duri di più.

Tè rosso - E' noto per essere un alleato di coloro che vogliono perdere peso perchè è una bevanda che non apporta calorie. Aiuta a combattere la ritenzione idrica e favorisce la digestione vista la presenza di composti astringenti.

Tè verde - E' ricco di antiossidanti che combattono i radicali liberi, per questo motivo viene molto utilizzato in cosmetica. Così come il tè rosso anche quello verde favorisce l'assunzione di liquidi per evitare la ritenzione idrica e favorisce il consumo di energia (perchè è stimolante) e quindi aiuta a bruciare grassi (ovviamente il tutto deve essere accompagnato da abitudini salutari).

Tè bianco - E' la varietà col gusto più delicato ed è la soluzioni migliore per chi ha cominciato da poco a bere gli infusi e li ama poco. E' spesso utilizzato nei prodotti di bellezza perchè è una varietà con il maggior numero di antiossidanti. E' conosciuto come il tè della bellezza anche perchè non macchia i denti e aiuta a mantenerli in forma vista la presenza di sostanze antinfiammatorie.

Nel consumare tè però ci sono delle regole da tenere a mente. Eccole.

1. Per chi non ama la caffeina ci sono un sacco di opzioni di tè decaffeinato sul mercato

2. Non superare mai le tre tazze al giorno

3. All'interno di ogni varietà di tè ci sno molto tipi diversi: bisogna provarli tutti fino a trovare la soluzione perfetta per le nostre esigenze