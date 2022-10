Zucca - I benefici per la vista

La zucca, oggi famosa per essere legata alla festività di Halloween, nella realtà è famosa fin dall'antichità. In diverse tribù africane veniva usata come elemento di purificazione, nei conventi per scacciare i pensieri impuri, i greci l'hanno da sempre considerata un anafrodisiaco (ossia che inibisce il desiderio sessuale).

La zucca, oltre che per il simbolismo, è però nota per le sue proprietà nutrizionale, gli innumerevoli usi in cucina.

E secondo gli esperti di clinicabaviera.it, oltre ad essere utile per la salute in generale (è una fonte notevole di vitamine A, C, B1, B2, B3 e B9, è inoltre ricca di calcio e contiene vari tipi di carotenoidi che agiscono come antiossidanti per l'organismo, oltre a ferro, magnesio, potassio e fosforo), lo è in particolar modo per quella degli occhi. Vediamo come.

1. La presenza della vitamina C che contrasta l'azione dei radicali liberi è un bene per la vista e migliora la visione notturna

2. La vitamina A presente protegge gli occhi da malattie degenerative e previene l'invecchiamento visivo

3. L'acqua contenuta nella zucca migliora la qualità del sangue che irriga la zona oculare

4. La vitamina B presente nella zucca evita problemi alla retina ed al cristallino proteggendo dalle radiazioni violette

5. Il betacarotene contribuisce alla riparazione delle membrane mucose e quindi previene la secchezza oculare

6. La zucca promuove la formazione di globuli bianchi, rafforzando il sistema immunitario e difendendo gli occhi dall'attacco di agenti infettivi

7. La zucca possiede minerali che nutrono i capillari e migliorano la vista. Le vitamine in essa contenute possono anche prevenire malattie di affaticamento agli occhi come il glaucoma