Viaggi in macchina? Consigli per non addormentarsi alla guida

Addormentarsi alla guida è sicuramente una cosa che può seriamente mettere a rischio la vita del conducente e dei passeggeri.

Secondo uno studio effettuato da Parclick.it la sonnolenza è correlata al 20% degli incidenti stradali che si verificano in Italia e più della metà dei conducenti ammette di aver avuto almeno una volta sonnolenza durante i propri spostamenti.

Per questo motivo ecco alcuni trucchi e consigli forniti dagli esperti per non addormentarsi quando si è al volante.

1. Guidare di giorno piuttosto che di notte e fare delle pause ogni 2 ore o ogni 200 km per ridurre l'affaticamento

2. Le ore più pericolose per guidare sono tra le 3 e le 5 del mattino e tra le 2 e le 4 del pomeriggio. In queste ore è sempre probabile che sopraggiunga il sonno perchè il corpo è abituato ad essere in riposo

3. Fare una pausa non appena si avvertono i primi sintomi di sonnolenza. Basta cercare una zona sicura e fare un riposino di 20 minuti

4. Non solo i lunghi tragitti, la sonnolenza può arrivare anche nei brevi tragitti in autostrada per la monotonia della guida

5. Prima di intraprendere un viaggio è necessario aver riposato almeno sette ore la notte precedente

6. Non bisogna mai avere una postura eccessivamente rilassata durante la guida, la schiena deve essere dritta ed entrambi le mani devono essere sempre sul volante

7. La macchina non deve essere mai troppo riscaldata perchè il veicolo troppo caldo rende più facile sentirsi assonnati. L'aria condizionata al massimo deve arrivare al petto o alle mani del conducente

8. Scegliere la musica giusta: quella che ci piace, se troppo rilassante, può indurci al sonno

9. Durante un viaggio su strada bisogna evitare di mangiare cibi che comportano una digestione importante (meglio un pasto leggero) e bisogna bere a sufficienza per essere correttamente idratati. Le bevande energetiche o contenenti caffeina devono essere assunte con cautela perchè possono avere un effetto rimbalzante

10. Se il viaggio è fatto con più persone, meglio stabilire turni di guida. Fare attenzione alle persone anziane, che tendono ad avere maggiore sonnolenza alla guida

11. Per ridurre la fatica ogni tanto è bene rinfrescarsi la faccia con acqua o salviettine umidificate. Allo stesso tempo se si guida da soli è bene cantare a voce alta. Se si è in compagnia meglio avere delle conversazioni per allontanare la sonnolenza

12. Prendere una caramella o masticare una gomma aiuta a restare svegli

13. Esistono delle app in commercio che riconoscono le espressioni del viso o i movimenti degli occhi allo scopo di avvertire il conducente che è stato compiuto un gesto fuori dalla norma. In questo modo le app emettono avvisi sonori, luminosi o vibrazioni o chiedono al conducente una parola o una frase a caso solo per mantenerlo sveglio

14. Per svegliarsi si può anche parcheggiare l'auto in una area sicura e fare degli esercizi al di fuori del veicolo. Una breve passeggiata, poggiare la gamba sul paraurti per allungare l'altra, appoggiare le mani sul cofano e mettersi in punta di piedi, fare stretching delle braccia