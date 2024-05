"Di Pizza 2024", la festa della pizza in Sicilia orientale: i premiati Un evento che non ha lo scopo di stilare classifiche, ma di mettere in luce le pizzerie che, in questo momento, rappresentano al meglio la qualità e la tradizione della pizza nelle varie regioni, in questo caso quattordici delle migliori pizzerie della Sicilia orientale

La Sicilia orientale è stata protagonista dell’evento “Di Pizza 2024”, una celebrazione itinerante della pizza italiana organizzata da “Garage Pizza” sotto la guida esperta di Antonio Fucito, giornalista, influencer e super esperto del mondo pizza: date un’occhiata al suo profilo IG per rendervene conto @tanzenvspizza. Questo evento non ha lo scopo di stilare classifiche, ma di mettere in luce le pizzerie che, in questo momento, rappresentano al meglio la qualità e la tradizione della pizza nelle varie regioni, in questo caso quattordici delle migliori pizzerie della Sicilia orientale: da Messina scendendo fino alle coste del territorio ragusano.

Nella splendida location di “Ikebana” a Catania, si sono riuniti alcuni dei migliori pizzaioli della nostra amata isola, in un atmosfera festaiola e di condivisione, che hanno dato mostra della loro arte con degli assaggi delle loro buonissime creazioni sfornate al momento per la gioirà degli ospiti. Gli invitati includevano stampa, content creator, professionisti del settore e appassionati del buon cibo.

Sono state quattordici le pizzerie premiate, ciascuna delle quali ha portato un pezzo della propria storia e passione per la pizza:

- Amodeo (Belvedere, Siracusa)

- Anima e Core Pizzeria (Siracusa Isola di Ortigia)

- Botanike Restaurant (Catania)

- Camiolo - pizza & ciccia (Ragusa)

- CasaMatta Ristorante Pizzeria (Noto)

- Era Ora Ortigia (Siracusa Isola di Ortigia)

- Il Capriccio (Avola, Siracusa)

- L'Evoluzione Pizza (Catania)

- L'Orso (Blanco Beach Club)(Messina)

- Mazzini60 Pizza & Bistrot (Pozzallo, Ragusa)

- Piedimonte 1.0 (Rodia, Messina)

- Sciara Pizzeria Vulcanica (Catania)

- Verace Elettrica (Milazzo, Messina)

- Volù pizza contemporanea (Catania)

Le pizzerie catanesi premiate

Sono ben quattro le pizzerie premiate in territorio catanese, ognuna delle quali ha presentato una propria interpretazione di pizza. L’elemento comune che lega questa fantastiche creazioni è la bontà e l’estasi che generano ad ogni assaggio.

Botanike Restaurant

Cremolata: Una pizza che è un vero e proprio viaggio nei sapori rustici. Fiordilatte e provola si uniscono alla pancetta arrotolata, con l’aggiunta di una cremolata di patate fatta in casa, mollica tostata alla siciliana, cialde di grana e rosmarino. Un mix di croccantezza e cremosità che conquista al primo morso.

L'Evoluzione Pizza

Fusione di Marinara: Questa pizza in padellino croccante con semola di grano duro è un inno ai sapori del Mediterraneo. Stracciata, capuliato di pomodoro, alici del Mediterraneo, maionese all’aglio e origano siciliano si combinano in un equilibrio perfetto. Ogni ingrediente esalta l’altro, creando un’esperienza gustativa indimenticabile.

Sciara Pizzeria Vulcanica

TIFONE: Un vero ciclone di sapori! Crema di provola affumicata, fiordilatte, patate al gratin, pancetta croccante e crema di parmigiano si fondono su una base croccante, il tutto condito con olio extravergine d’oliva. Una pizza ricca e avvolgente, perfetta per chi ama i sapori decisi e la consistenza cremosa.

Volù pizza contemporanea

La Margherita secondo Volù: Questa non è la solita margherita. La salsa alla marinara di pomodoro San Marzano DOP viene cotta per quattro ore a fiamma lenta, sviluppando un sapore intenso e profondo. La stracciatella di bufala aggiunge una nota di freschezza, mentre le chips al pomodoro a forma di fiore e il gel di datterino giallo danno un tocco di eleganza. L’olio al basilico completa il tutto, rendendo questa pizza un capolavoro contemporaneo.

Una Serata di Celebrazione e Degustazione

Durante la serata, ogni pizzaiolo ha avuto l’opportunità di esibirsi, offrendo assaggi delle proprie creazioni. È stata un’occasione unica per assaporare un piccolo spaccato di quello che è possibile trovare nelle loro pizzerie, dove la tradizione si fonde con l’innovazione in un’armonia di sapori e profumi che raccontano di una Sicilia capace di creare eccellenze.

La Premiazione

Nei prossimi giorni, Garage Pizza e Dissapore pubblicheranno il resoconto completo della premiazione, insieme a una guida e una mappa delle pizzerie selezionate da “Di Pizza 2024” per la Sicilia orientale. Sarà una risorsa preziosa per chi desidera esplorare e gustare le migliori pizze delle regioni italiane seguendo i consigli degli esperti. “Di Pizza 2024” è stato un evento straordinario, un viaggio nel mondo della pizza che ha celebrato la passione, il talento e la dedizione dei pizzaioli siciliani. Se amate la pizza, non potete perdervi questa guida per scoprire il meglio della tradizione pizzaiola italiana.