Non il solito kebab da Pitaus

Entrando in questo piccolo locale, spartano nell’arredo ma dotato di personalità con le sue scritte sui muri e i suoi colori vivaci, ho incontrato Salvo, il giovane e intraprendente proprietario di Pitaus (via Giuseppe Terranova 23, Catania) che, con la sua folta barba nera e il suo sorriso, accoglie gli ospiti come a casa. Spinto dalla curiosità, ho chiesto a Salvo da dove fosse venuta l’idea di creare un format che elevasse il classico Kebab a qualcosa di diverso.

Salvo ha una storia da raccontare: i kebab li preparava in casa rivisitati secondo la sua visione perché in giro non trovava niente di simile. Così, ha deciso di condividere la sua passione e il suo gusto unico dando vita alla sua attività. Ma cosa rende questo kebab così originale da volervelo raccontare?

Il kebab, un classico da strada amato in tutto il mondo di origini mediorientale, è un insieme di carni (solitamente agnello, manzo e pollo) marinate con spezie di vario tipo e “infilzate” da un lungo spiedo (Gyros) che, dopo la cottura, viene tagliato partendo dall’esterno a piccoli pezzi e servito tipicamente all'interno di una “tortillas” molto sottile.

Quello che rende speciale il kebab di Pitaus è la scelta di servirlo all’intento di una Pita, il classico pane greco, rivisitata però in chiave sicula con farine semi-integrali siciliane e dal sapore decisamente più “rustico”. La Pita è artigianale, viene realizzata da un panificio locale e si presenta molto più “spessa” e saporita di una “tortillas” industriale. Aspettatevi quindi un’esperienza di gusto profondamente diversa rispetto “al solito kebab”.

Ma non è finita qui: Il kebab proposto qui è solo pollo al 100%, disossato manualmente, con una marinatura mediterranea. Gli ingredienti sono tutti freschi, dalla carne alle verdure: niente surgelati qui. Una cosa che mi ha colpito sono gli odori, ben lontani da quelli dei classici “kebabbari” che rivelano immediatamente l’origine della cucina etnica, avete presente? Immagino che la scelta delle spezie nostrane sia determinante per questo aspetto. Altra peculiarità è la proposta a menu di diverse “combinazioni” di sapori, che schiacciano l’occhio al “foodporn”, ognuna col proprio nome, come le più famose catene di fast food che conosciamo bene.

Ho ordinato un “pitaresta” ripieno di crema di funghi, scamorza, bacon, oltre al classico kebab di pollo: un mix di sapori davvero azzeccato. Le dimensioni sono “gargantuesche” e ammetto che il mio stomaco ha perso un po’ di smalto negli ultimi anni per compiere certe imprese ma finché ha retto mi sono goduto l’esperienza di mangiare un kebab davvero unico nel panorama catanese che punta tutto sulla qualità delle materie prime e sull’originalità del format.

Costo sui 10 euro