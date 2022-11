Contrade dell’Etna, la prima mappa completa dell'area vitivinicola ai piedi del vulcano

Identificati i confini esatti delle 133 Contrade presenti all'interno del territorio di produzione dell'Etna Doc. Il risultato è una mappa precisa, frutto di un lungo e minuzioso lavoro predisposto dal Consorzio Tutela Vini Etna Doc e realizzato grazie al contributo del dipartimento Agricoltura dell'assessorato all'Agricoltura della Regione Siciliana.

L'identificazione delle contrade, fino ad oggi, si basava sull'interpretazione di vecchie carte catastali, con curve di livello mai aggiornate e limiti territoriali che oggi non esistono più, anche a causa della continua attività eruttiva dell'Etna.

La nuova mappa è stata realizzata a partire da recenti rilievi topografici che sono stati poi sovrapposti a layer cartografici costruiti attraverso più rilevamenti con strumentazioni GIS (Geographic Information System).

"Un lavoro impegnativo", come lo ha definito Francesco Cambria, presidente del Consorzio, che rappresenta solo il primo tassello di un progetto ancor più articolato di studio del territorio etneo. "L'incredibile biodiversità che l'Etna custodisce, infatti, si esprime non solo all'interno dei diversi versanti del vulcano dove è presente la nostra viticoltura, ma anche nelle tante Contrade a partire dalle diverse stratificazioni delle colate laviche e dall'esposizione dei vigneti. Tutti fattori che rendono ogni Contrada quasi un unicum all'interno dell'areale etneo, in grado di donare sfumature differenti poi ai suoi vini'', ha commentato Cambria.

Nel lungo lavoro di ricognizione del territorio, l'aggiornamento dei confini ha portato all'individuazione di 9 nuove contrade, grazie alla collaborazione dei produttori aderenti al Consorzio, che saranno ufficialmente inserite nel prossimo aggiornamento del disciplinare di produzione. La nuova Mappa delle Contrade prende in considerazione anche queste ultime, arrivando al numero di 142 Contrade, suddivise nel territorio di 11 comuni: 25 a Randazzo, 41 a Castiglione di Sicilia, 10 a Linguaglossa, 13 a Piedimonte Etneo, 8 a Milo, 4 a Santa Venerina, 20 a Zafferana Etnea, 9 a Trecastagni, 6 a Viagrande, 1 a Santa Maria di Licodia, 5 a Biancavilla.

Il prossimo passo sarà rilevare le differenze presenti all'interno della denominazione, attraverso il futuro lavoro di zonazione che il Consorzio sta predisponendo insieme all'Università di Catania e all'Università degli Studi di Milano-Bicocca.