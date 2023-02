"Le ricette del convento", dall'Abbazia a Food Network: il successo dei tre monaci-cuochi

Ricette rimaste segrete e custodite gelosamente tra le mura dei conventi. Raccontate con semplicità da tre monaci - Don Salvatore, Don Anselmo e Don Riccardo - con lo scopo di fare conoscere la Sicilia e la sua ricca e antica tradizione culinaria. Sono questi gli ingredienti del successo della trasmissione televisiva "Le ricette del convento" in onda su Food Network al canale 33. Don Salvatore, monaco di professione solenne e studente di Teologia, si occupa della preparazione dei piatti. Don Anselmo, professore di Teologia Morale e Teologia Spirituale, fa da narratore e aiutante in cucina. Mentre, Don Riccardo, monaco di professione solenne e studente di Teologia come Don Salvatore, è responsabile dell’assaggio.

Direttamente dal monastero di San Martino delle Scale a Monreale, un luogo a pochi passi da Palermo dove il tempo sembra essersi fermato, i tre benedettini sono diventati celebri e le loro ricette spopolano sui social. Don Salvatore, di origini catanesi - precisamente di Belpasso - ci spiega come è nata la sua passione per la cucina: "E' venuta da sè. Ho frequentato l'istituto Alberghiero a Nicolosi e, inizialmente, ho sfruttato questa esperienza in giro, anche a Catania. Successivamente ho messo un po' da parte la passione per la cucina e, adesso, l'ho ripresa". Da qui il successo delle prime due stagioni della trasmissione e la terza già pronta. "Abbiamo finito di registrare le puntate della terza stagione proprio lunedì scorso. Ci siamo ritrovati in quest'avventura per caso - spiega Don Salvatore - ci hanno proposto di partecipare a questo programma e abbiamo accettato, cercando di trovare il tempo tra i nostri vari impegni in Convento e, personalmente, di studio".

La “finellina in brodo"(spaghetti sottilissimi che profumano di mare) e le penne con pesce spada, oltre a ricette di recupero come il pane cotto. Spazio anche ai dolci come il “biancomangiare” (budino di latte alla vaniglia) o il “cutumè” (deliziose frittelline di ricotta), senza dimenticare qualche ricetta vegetariana e alcuni piatti tipici della tradizione siciliana. Ma come avviene la ricerca di queste antiche ricette? "Abbiamo trovato un libro custodito nella biblioteca dell’Abbazia che raccoglie alcune ricette monastiche di tutta la Sicilia, non solo dei benedettini ma pure di francescani, agostiniani ed altri ordini". Per quanto riguarda le ricette della tradizione catanese, Don Salvatore ha trovato anche un piccolo libro che racchiude i segreti di alcune preparazioni. Come delle crispelle di riso, delle olivette di Sant'Agata, del gelo di cannella o al cioccolato. Nessun segreto particolare ma tanta ricerca degli ingredienti utilizzati in quell'epoca e quella storia, legata al territorio, raccontata con semplicità tra aneddoti e curiosità.