Stelle confermate, nella 67esima edizione della "Guida Michelin", per i ristoranti "Sapio" e "Coria"

Stelle confermate, nella 67esima edizione della "Guida Michelin", per due ristoranti catanesi: Sapio di Catania e Coria di Caltagirone. Un momento tanto atteso perchè, dopo il duro lockdown imposto dall'emergenza sanitaria che ha colpito principalmente la ristorazione italiana, l'uscita della guida Michelin rappresenta un traguardo importante per quei ristoranti che sono indicati come mete del turismo del gusto.

Ecco che "una cucina ottima, meritevole di una tappa del viaggio" caratteriza le 329 insegne designate con "una stella", "una cucina eccellente per la quale è consigliata fare una deviazione nel proprio itinerario" per i 38 ristoranti con "due stelle", e "una cucina che vale un viaggio ad hoc" per le 11 "tre stelle": per un totale di 378 ristoranti stellati in Italia.

Ma veniamo alla provincia etnea. Per Sapio "Una stella Michelin: una cucina di grande qualità. Merita la tappa!". Piatti semplici ma indimenticabili, grazie alla scelta meticolosa delle materie prime rigidamente selezionate. "Emblema dell’imminente svolta generazionale, che vede il sud progredire e i giovani messi nella condizione di esprimersi e trovare più spazio", si legge sulla guida. Sapio è un raffinato ristorante gestito da una giovane coppia. Roberta Cozzetto in sala con la sua elegante cortesia, Alessandro Ingiulla in cucina intento a preparare piatti che conquistano sia la vista che il gusto con interpretazioni moderne e i freschi prodotti di questa splendida isola.

Anche per il ristorante Coria di Caltagirone "Una stella Michelin: una cucina di grande qualità. Merita la tappa!". Nello specifico, si legge: "Nel centro storico di questa singolare città, a 200 metri dalla famosa scalinata di Santa Maria del Monte, il ristorante è dedicato a Giuseppe Coria, appassionato e studioso di gastronomia locale, autore del libro “Profumi di Sicilia”: gli stessi che aromatizzano i piatti di questo indirizzo. In due sale dall'aspetto sobrio e contemporaneo, Domenico Colonnetta e Francesco Patti, chef-titolari, si sono fatti le ossa alla scuola di Ciccio Sultano; ora, camminano con le loro gambe e lo fanno con una sicurezza ed un’originalità fuori dal comune.