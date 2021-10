Versatile è sedia!

Molto difficile scegliere la sedia giusta all’ambiente da arredare, ma ne esiste una, che mette d’accordo tutti, in quanto ci dà la possibilità di scegliere su una grande gamma di colori, materiali e tipologia, con o senza braccioli.

Versione contemporanea della leggendaria sedia in fibra di vetro, la Eames Plastic Side Chair è stata ideata nel 1950 da Charles & Ray Eames in collaborazione con Zenith Plastics per la partecipazione ad un concorso indetto dal MoMA di New York.

La Eames Plastic Armchair sono le sedie più adatte ad ogni tipo di ambiente. La vasta gamma di basi permette di utilizzarle in una varietà di contesti, dall'ufficio alla sala da pranzo, dal giardino alla casa. Di vari colori e versioni, i vari componenti ci permettono di essere mescolati e abbinati per trovare la sedia perfetta per ogni esigenza.

La collezione è completata dalla versione senza braccioli, e con sedute in materiale metallico.

