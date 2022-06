L'operatore Dusty "is back in town"...aspettando la "normalità" Oggi è il loro giorno. Se ne incontri uno, lo blocchi. Povero lui. Dopo giorni circondati dai rifiuti, sono a lavoro dall'alba. Come ha annunciato il comune di Catania, al via "un piano straordinario di lavoro che si protrarrà almeno 4/5 giorni, il tempo stimato dai tecnici per tornare alla normalità". Ma questa normalità, chi l'ha mai vista?

Aiuola e rifiuti

Se incontri un operatore ecologico Dusty oggi, è subito feeling. Cominci a chiedere cosa succede? Perchè Catania è sommersa dai rifiuti. Perchè la discarica apre. Poi chiude. Poi riapre. E noi siamo sommersi da sporcizia? E lui, cordialmente, spiega la situazione. Questa mattina, mentre era intento a svuotare uno dei cestini stracolmi di rifiuti, viene circondato da una famiglia che ne approfitta per chiedere informazioni mentre attenta, controlla, che venga raccolto tutto da quel cestino. L'operatore Dusty, si intuisce da come gesticola, fa capire che non dipende da lui. Due battute e si salutano, la famiglia ringrazia e lui va via.

Peccato che, accanto a quel cestino ripulito, c'è anche un'aiuola piena di immondizia rimasta lì ad aspettare il prossimo operatore, chissà quando. Discariche di immondizia in tutte le zone di Catania, attendono il miracolo.

Oggi è il loro giorno. Se ne incontri uno, lo blocchi. Povero lui. Dopo giorni circondati dai rifiuti, sono a lavoro dall'alba. Come ha annunciato il comune di Catania, nella tarda serata di ieri, è arrivato il via libera dagli organi regionali per conferire i rifiuti nella discarica di Lentini, sventando il rischio di emergenza igienico-sanitaria, considerato il gran caldo e le oltre mille tonnellate di spazzatura riversa sulle strade del capoluogo etneo. L’apertura dei cancelli della discarica è stata annunciata per le ore 5 di questa mattina, nonostante la giornata festiva. "Un piano straordinario di lavoro che si protrarrà almeno 4/5 giorni, il tempo stimato dai tecnici per tornare alla normalità", specificano dal comune. Ma questa normalità, chi l'ha mai vista?