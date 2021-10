Non siamo scomparse: giuro! C’è un periodo dell’anno che noi libraie amiamo ed è quello subito dopo l’estate...quando arriva l’autunno e si riprende pian piano un ritmo invernale, sembra che gli scaffali vivano di vita propria! Inizia un periodo di grossi rifornimenti, un periodo di lunghi programmi, di attese e di incontri...perché? Ecco il Perché siamo un po’ scomparse (ma adesso non ci dimenticheremo più di voi!) ...Arriva il compleanno di LIBÓ: eh sì! Siamo nate il 28 ottobre e questo quindi è il periodo di gioia per aver aggiunto un anno nel nostro cammino ...arriva la programmazione di nuovi incontri, attività ed eventi in libreria: seguiteci su Facebook o lasciate il vostro numero di telefono per essere aggiunti al nostro broadcast. I pomeriggi in libreria sono molto effervescenti! ...arrivano i “motticeddi” e con loro i nonni che cercano doni per i nipotini! ...arriva il pensiero ingegneristico: dobbiamo iniziare a pensare alla vetrina di Natale ...arriva #ioleggoperche e con esso il grandissimo piacere delle libraie di incontrare i bambini e i ragazzi di tutte le scuole di Catania ...arriva... Il periodo bello per essere libraie! Seguiteci che arrivano consigli di libri bellissimi!