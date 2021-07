È tempo di raccontarvi di Pluk, un bambino buono e dolce con tutti

È tempo di raccontarvi di Pluk. Se non lo conoscete ancora vi appassionerà certamente. Pluk è una delizia, è un bambino che vive nella torretta del Grangrattacielo e va in giro sul suo carroattrezzi rosso. È un bambino buono, simpatico e dolce, cerca sempre di dare una mano e vive tante avventure con i suoi amici, reali e fantastiche insieme. Non conosciamo la sua storia precedente né come mai si sia trasferito li da solo, l'autrice ha lasciato libero ogni lettore di immaginare un Ptima, se reputa il caso. Un racconto lungo, diviso in capitoli, in cui trovare tutto ciò che si desidera da una bella lettura: avventura, amicizie, animali parlanti, magia, adulti più o meno simpatici, bambini di tutti i generi. In 'Pluk e gli animali da salvare' conosciamo subito un nuovo amico e vicino di casa, Mordispiace. Un bambino che ha la brutta abitudine di mordere tutti: si, avete capito bene. Quando si sente in difficoltà o si innervosice è solito piantare un bel morso al malcapitato,anche se subito dopo se ne pente. La ragione è semplice: è cresciuto con gli orsi Mam e Papsi. Pluk lo aiuterà a cambiare, ma soprattutto a ritrovare i suoi genitori-animali, di cui tanto sente la mancanza. Mordispiace non dà tregua a Pluk, ma ad un certo punto…Nel terreno del Metereologo ove si svolgono sempre esperimenti climatici, si è creato una specie di gigantesco zoo sotto vetro, ma i nostri amici avranno delle belle gatte da pelare! L'elemento magico è sempre dietro l'angolo e tende a stupire tutti. Bambini liberi di essere e di mostrarsi in tutta la loro bellezza, a dispetto di adulti che invece, spesso e volentieri, non escono fuori molto bene. Una storia ricca di colpi di scena. Una lettura godibilissima da tanti piccoli e grandi lettori. Ad alta voce per i più piccoli che si godranno pienamente le storie; piacerà tanto anche ai lettori autonomi che potranno scoprirne parola dopo parola le emozioni raccontate. Non è facile trovare un libro così. L’autrice anche se in Italia non è molto conosciuta, è Anne Maria Geertruida, “Annie", Schmidt considerata tra le più importanti autrici olandesi. Ha scritto poesie, canzoni, opere teatrali e tanto altro, anche se è conosciuta principalmente per i suoi libri per ragazzi: nel 1988 vinse il Premio Hans Christian Andersen con la serie Jip e Janneke. È stata definita "la più versatile e dotata autrice di libri per bambini nei Paesi Bassi". In libreria la trovate anche con "Pastrocchia" edito da Il gioco di leggere. Non vi resta che leggerli tutti!