Eh si, stiamo andando in vacanza! Un attimo e puff…mare, anguria, musica e tanto divertimento!!!

Anche le libraie vanno in vacanza…L’altro giorno scherzando mi è venuto in mente un decalogo che mi vorrei portare dietro in questi giorni; un decalogo da “libraia in vacanza”.

Un decalogo per le vacanze di una libraia per bambini e ragazzi

Non leggere più di due libri per bambini e ragazzi; hai già letto tutto l’inverno per loro e adesso…riprenditi uno, due, tre romanzi da adulti, leggi saggi! Porta con te tanti libri per ragazzi: è il momento di godersela!!! Dissocia dal tuo cellulare tutti gli account social della libreria e guarda il mare Se hai figli, non leggergli storie: c’è il papà disponibile!!! Concediti del tempo non per programmare eventi, chiudere la contabilità, ordinare i libri per Natale; del tempo per…immaginare una storia senza troppi programmi Smettila di seguire l’esperto, di ascoltare il podcast su “come si legge ai bambini”, di preparare bibliografie Immagina il momento in cui tanti tanti bambini torneranno in libreria e potrai raccontare storie Sogna e riposati Leggi, leggi poesia Aspetta un messaggio “da un tuo piccolo lettore” …

Adesso vi auguriamo serene ed effervescenti vacanze! Vi aspettiamo il 25 Agosto per riprendere pian piano…con tante nuove letture ed attività fantastiche!