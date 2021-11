Oggi che le famiglie riaprono timidamente la loro porta verso l’esterno, siamo state radunate in un team di professionisti del mondo dell’infanzia per dar loro fiducia e sostegno, perché da sempre pensiamo che crescere insieme sia più facile! Venerdì 12 e Sabato 13 Novembre vi aspettiamo per la prima edizione dei Parent days. L’evento si svolgerà online e sarà assolutamente gratuito. Parent Days: le giornate del genitore consapevole. Durante queste due giornate, di cui vedrete a seguire il programma, verranno fatti otto interventi a tema bambini e crescita...sotto sfaccettature diverse! Infatti,ci saremo Anche noi che parleremo di educazione alla lettura, un tema a noi molto caro! Quindi prendete nota e provate a seguirci in diretta!!!