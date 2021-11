Prime letture e…quando si inizia a leggere? A cinque anni, a sei, a sette…ma che fretta c’è? Nessuna! L’unica consiglio è che leggano cose belle, di qualità e che piacciono al piccolo lettore! Ultimamente ci siamo imbattute più frequentemente in questo problema e trovare belle letture come la serie del Battello a Vapore-Bianco non è semplice. Sono quelle letture con tante illustrazioni, con storie brevi e di divertimento, spensieratezza, senza troppa morale. E' arrivata in libreria una collana nuova che pubblica l’editore Gallucci: LILLIPUT PER BAMBINI…che ha anche un prezzo super conveniente! Si presenta con la coperta cartonata e di un formato poco più grande di un A5, facilmente trasportabile. Una collana con storie di grandi autori come Silvia Vecchini, Chiara Lorenzoni, Susanna Mattiangeli e altri nomi ormai importanti dell’editoria; tutte storie super illustrate e divertenti! Sono scritte a stampatello maiuscolo, sono brevi e sono ricche di fantasia. Le abbiamo consigliate, le abbiamo lette e…i nostri lettori ci ritornano, come buongustai! Ci tornano lettori piccoli, ma anche i sette anni e la cosa non ci dispiace…ci siamo chieste perché…forse solamente perché sono davvero carine e per chi non ha ancora raggiunto una grande autonomia vanno super bene perché ben fatte, italiano ottimo. Quindi le trovate in libreria e vi consigliamo, comunque, di curiosare nel nostro scaffale ai piccoli lettori dedicato…ci facciamo sempre molta attenzione.