Progetto editoriale tutto catanese: “UAU che giorni” di Vanessa Viscogliosi

Siamo molto attente al territorio, o almeno ci proviamo! Proviamo a creare rete con le risorse catanesi, siciliane; proviamo a promuovere tutto ciò che pensiamo possa essere bello e locale;crediamo nei progetti “nostri” Abbiamo anche un sguardo attento al nazionale ed estero, chi ci conosce lo sa! Proprio qualche giorno fa, arriva in libreria “UAU che giorni”, un progetto editoriale tutto locale. La casa editrice è Lunaria edizioni; l’autrice, Vanessa Viscogliosi, nonostante sia romana viene accolta da Catania nel 2003; le illustrazioni sono di Tiziana Longo, che pubblica molto anche nell’editoria inglese ed americana...insomma un bel frullato energico! Così definirei il loro libro: energico!!! I giorni che affrontiamo sono caratterizzati ognuno da un sapore diverso, hanno caratteristiche magiche e sorprendenti...li descrive così Vanessa e le illustrazioni del testo dolci e semplici. Al momento è in libreria messo in primo piano e ci accompagnerà ancora un po’ prima dell’arrivo del Natale...i fiocchi di neve che aprono e chiudono il libro sembrano proprio augurali per questo periodo dell’anno. E voi che giorni UAO avete? Raccontateceli facendoli arrivare in libreria...