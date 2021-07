Riscatto, amicizia, amore: la storia de “Il principe e la sarta”

Oggi vi presentiamo un fumetto, arrivato da poco nei nostri scaffali; anche se in realtà è uscito nel 2019. Eh si, fumetti e grafic novel (non teniamo, al momento, manga) hanno spazio da Libò in uno scaffale dedicato; fumetti per età diverse, ma soprattutto per lettori già più maturi… “Il principe e la sarta”: ecco il titolo del fumetto che mi ha catturato subito, fin dalle prime pagine. Parlando tra libraie, abbiamo notato che la storia è “delicata” e deve essere affidata ad un lettore o lettrice che ne sappia godere il gusto, tra un balloon e l’altro. La protagonista è una sarta che viene assunta a sua insaputa dal principe del Belgio che ama la moda e il dress code, ama avere un outfit curato ed è infatti un cross dresser; travestito va in giro di notte per Parigi con Frances, nome della protagonista. La storia è ambientata agli inizi degli anni 90 e quindi,ovviamente, scoprire la “doppia vita”del principe crea scalpore: cosa va storto? I due alla fine si innamorano. Una storia fatta di riscatto, amicizia, amore: scritta da una delle autrici americane più amate e lette. La cosa che ci ha colpito di più non è stato tanto il tema della “questione di genere” che troviamo nella storia, anche perché ormai sono temi super trovabili, per fortuna, nell’editoria per bambini e ragazzi, quanto il come è stata trattata…la diversità non esiste nel fumetto, sono gli eventi in maniera palese e delicata a parlare e a far evincere che la problematica può non essere davvero in nessun caso un problema. Ci ha colpito proprio e lo consigliamo a tutti i ragazzi che hanno voglia di leggere qualcosa ben fatto e non banale.