Il teatro nel cinema. Livermore a Siracusa! Racconto di una messinscena

In occasione dell’Ortigia Film Festival è stato presentato al pubblico il film “Livermore a Siracusa! Racconto di una messinscena”, diretto da Manuel Giliberti, immagini e sensazioni raccolte dal grande spettacolo portato in scena al Teatro Greco di Siracusa per la stagione 2019, opera interamente girata all’interno del Teatro Greco di Siracusa per la stagione 2019.

Un racconto intimo, una riflessione, una storia narrata dai protagonisti di Elena di Euripide e dal suo regista, Davide Livermore attraverso un percorso fatto di interviste, immagini “rubate” dal backstage, momenti delle prove, retroscena e curiosità legate ad aspetti tecnici e artistici.

Un accurato reportage della messinscena, dalle prime fasi al finale di stagione, che offre allo spettatore uno sguardo privilegiato, accompagnandolo dentro al processo creativo e alle complesse e affascinanti dinamiche che sussistono nella produzione di uno spettacolo di tale importanza.

Elena | Laura Marinoni (credits ph. Federico Pitto)

“Avevo avuto l'occasione di vedere alcune regie liriche di Davide Livermore ed ero stato colpito dalla grandissima capacità creativa di questo regista. Quando si è concretizzata la sua presenza a Siracusa nella stagione 2019 per ELENA, ho chiesto a Davide di poter partecipare alle prove come spettatore e riprendere i momenti più salienti della elaborazione dello spettacolo stesso” – racconta il regista Manuel Giliberti – “Quel materiale è divenuto il cuore del mio documentario ed anche la materia intorno alla quale ho costruito la trama stessa del video», racconta Manuel Giliberti”.

Regista | Manuel Giliberti

Un uso elegante della fotografia ha permesso di valorizzare il progetto teatrale e sebbene la relazione fra teatro e cinema non sia semplice da raccontare, il film sul teatro, merita molta più attenzione di quanta non ne abbia finora ricevuta.

Il film, prodotto da Verso Argo in collaborazione con MS MMXX e con il supporto di Istituto Nazionale del Dramma Antico – Fondazione INDA e le riprese e la fotografia di Nanni Musiqo.

Auguriamoci al più presto di poterlo vedere sul grande schermo.