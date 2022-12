Una camminata "nordica" sull'Etna: coi "bastoncini" in gita nel verde L'istruttrice Lo Faro: "Il Nordic Walking o camminata nordica, è uno sport accessibile a tutti, offrendo agli appassionati di fitness un modo facile, poco costoso e divertente per gustare uno stile di vita sano e attivo; viene proposto su percorsi dove si possono trovare, per la maggior parte della camminata, le ideali condizioni per eseguire la tecnica migliore e godendo delle bellezze del territorio"

Silenzio; è la natura a parlare. Chi decide di fare una rigenerante camminata nordica, con le guide dell'associazione sportiva “Nordic Walking Etna”, sceglie di effettuare incantevoli gite fuori porta immersi nella Natura, con un paio di bastoncini a fare da compagni di passeggiata. Si cammina, sostenendosi con appositi bastoncini legati a sé, che attraverso un guantino speciale, diventano un'estensione del nostro braccio, una nuova parte di noi.

Come racconta Adele Lo Faro, istruttrice di "nordic walking" della Asd Nordic Walking Etna, “il Nordic Walking è un’attività dolce che permette di allenare la quasi totalità dei muscoli del nostro corpo, infatti consente di rafforzare braccia e spalle, migliora la postura della schiena e tonifica glutei e addominali, oltre a migliorare la circolazione di tutto il corpo e ad avere effetti positivi sulla vitalità mentale”.

Camminando, seguendo il nostro passo, la nostra andatura, le braccia afferreranno l'impugnatura del bastoncino, con mano salda, affinché diventi esso il nostro contatto con la terra, un sostegno cui affidarci, il punto saldo su cui imprimere ed esprimere la nostra forza e la nostra energia, e ricevere in cambio la spinta propulsiva che ci fa volare oltre. Perché questo avvenga, è necessaria un'ulteriore azione cosciente e volontaria, un vero atto di fiducia. Ossia mollare la presa, liberare la mano, lasciare andare il braccio, lasciare andare. Il tutto immersi nel verde dei sentieri di montagna.

La Camminata nordica. Illustra l'istruttrice Lo Faro: “il Nordic Walking, o camminata nordica, è uno sport accessibile a tutti, offrendo agli appassionati di fitness un modo facile, poco costoso e divertente per gustare uno stile di vita sano e attivo; viene proposto su percorsi dove si possono trovare, per la maggior parte della camminata, le ideali condizioni per eseguire la tecnica migliore e godendo delle bellezze del territorio. Oltre la modalità turistica e fruendo in modo 'slow' del territorio, ci sono altri modi per utilizzare la nostra palestra a cielo aperto, creando dei programmi di allenamento che possono essere rivolti alla tecnica o alla prestazione fisica, scegliendo il livello di intensità desiderato”. La Asd Nordic Walking Etna, “è una scuola certificata con sede a Trecastagni”, continua Adele Lo Faro, “Offre lezioni dimostrative gratuite, corsi base ed attività di allenamento, durante tutto l'anno. Per partecipare alle attività è necessario essere iscritti all'associazione; la nostra quota d'iscrizione è di 65 euro”.

Una domenica tipo. Raccontiamo una domenica “tipo”, in compagnia dell'associazione etnea di Camminata nordica. “Nonostante le incerte condizioni meteo - dice l'istruttrice dell'associazione sportiva dilettantistica etnea - , in una domenica di novembre, abbiamo deciso di effettuare una meravigliosa camminata sul percorso del nostro 'Nordic Walking Park Etna Nord Mareneve' a Linguaglossa. Un percorso a tratti sterrato o in terra lavica, che si snoda all’interno del Parco dell’Etna. Un sentiero che attraversa boschi e campi, che negli anni passati sono stati il teatro di eruzioni laviche”. “Dopo una pausa pranzo al chiosco bar Mareneve , ci siamo incamminati, avvolti nella magica atmosfera della montagna, attraversando a piedi la strada che, dalla vecchia ferrovia, da Linguaglossa arriva sino a Castiglione di Sicilia. Qui si passa per una zona di ampi noccioleti, si cammina quindi sul tratto della vecchia ferrovia, che è gradevolissimo, con belle vedute sulla rocca che domina l’abitato di Castiglione”.

Info utili. “La nostra quota d'iscrizione di 65 euro, comprende: corso base, iscrizione annuale all'Asd, più assicurazione”. Per info contattare la segreteria al numero (+39) 375 731 1061, indirizzo email: infonordicwalkingetna@gmail.com .