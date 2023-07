Nel ventre del centro storico: la Catania sotterranea fra cripte e cunicoli Un itinerario inedito, affascinante, nascosto alla vista, sottotraccia. Un percorso di archeoturismo fra i segreti del centro storico della città, tra gli acquedotti di epoca romana, le fontane e i complessi termali

In viaggio nelle viscere di Catania. Un itinerario inedito, affascinante, nascosto alla vista, sottotraccia. Un percorso di archeoturismo fra i segreti del centro storico della città, tra gli acquedotti di epoca romana, le fontane e i complessi termali. Oppure si può seguire un tour medievale suggestivo, poco noto, alla scoperta di cunicoli, cripte, chiese sepolte e grotte laviche. Ed esiste anche una “via dell'acqua”, in mezzo ai resti “di antichi impianti termali, acquedotti e invisibili corsi d'acqua, sulle tracce dell'Amenano, un fiume a corso perenne, oggi con il suo percorso sotterraneo” (Enzo Di Pasquale, La Sicilia che nessuno conosce. Un percorso inedito per scoprire l'incanto nascosto della Trinacria, Newton compton editori, Roma 2020).

Ma per immergersi nel ventre di una città stratificata e rifiorente, dalle nove vite, che come la mitica Fenice è sempre rinata dalle proprie ceneri e macerie, è sempre meglio affidarsi a ciceroni qualificati, scoprendo le bellezze archeologiche, storiche, culturali e turistiche del sottosuolo, lasciandosi prendere per mano dagli operatori e dalle guide turistiche d'esperienza dell'associazione catanese “Etna 'ngeniousa”. “Catania sotterranea è uno dei tanti nostri progetti”, spiega l'archeologo Oreste Lo Basso, vicepresidente di Etna 'ngeniousa. “La nostra associazione ha come obiettivo preservare, tutelare e valorizzare i luoghi e la cultura della storia passata della nostra terra, attraverso un ricco programma di escursioni per scoprire o riscoprire mete inedite o poco conosciute, fuori dai consueti itinerari”.

Etna 'ngeniousa. “Organizziamo queste visite guidate di siti sotterranei, di cui Catania è ricca, sganciati l’uno dall’altro e con delle caratteristiche tipologiche, di genesi, di datazione diverse: ci sono edifici romani, ci sono grotte, pozzi, cripte funerarie” dice il vicepresidente di Etna 'ngeniousa. “L'associazione”, continua Lo Basso, “è stata fondata all’incirca 13-14 anni fa da un piccolo gruppo di operatori del turismo e della cultura; io, per esempio, sono archeologo e guida turistica, gli altri colleghi sono storici dell’arte, guide naturalistiche, tutti accomunati dalla volontà di valorizzare alcuni aspetti e alcuni itinerari legati a Catania e dintorni, tra cui appunto quello di Catania sotterranea, che è oggi la più gettonata”.

Una storia millenaria nascosta agli occhi dei catanesi e dei visitatori: “L'itinerario che promuoviamo è un marchio, un marchio registrato, quindi è proprio un prodotto turistico a tutti gli effetti, che noi distribuiamo sia con i nostri canali, quindi sito web e social network, sia con le varie piattaforme come Market place, Get your guide, Tripadvisor e tramite agenzie e tour operator”. E “in genere noi, nei nostri itinerari, mettiamo a circuito qualcuno di questi siti. I percorsi di solito sono su misura, li organizziamo tutti i giorni, su prenotazione e in base al tipo di percorso e al numero dei partecipanti. Il fine settimana, soprattutto sabato e domenica, abbiamo invece degli eventi che sono costanti, periodici, in promozione e dal costo molto ridotto, intorno ai 15-20 euro a persona, con itinerari fissi, standard, che noi organizziamo a prescindere e a cui poi i turisti si aggregano formando i gruppi”.

I complessi termali. Un percorso inedito e nascosto, nel centro storico cittadino. Come sottolinea, in proposito, lo scrittore e giornalista Enzo Di Pasquale: “C'è un passato sotterraneo a Catania, che pochi conoscono. Una città sotto la città, un parallelismo che ha visto un susseguirsi di guerre, terremoti, eruzioni. […] Quindi c'è un modo nuovo per visitare Catania che è nato da un'idea dell'associazione naturalistica e culturale Etna 'ngeniousa” (Ibidem). E ancòra: “Ci sono varie possibilità per intraprendere questa avventura sotterranea. Affascinante di sicuro quella di epoca romana con le eleganti domus, gli edifici teatrali, i santuari, gli acquedotti, le fontane e i complessi termali, come le Achilliane situate in corrispondenza della basilica di Sant'Agata al centro della città, le terme dell'Indirizzo e quelle della Rotonda, trasformate in età bizantina in chiesa dedicata alla Vergine Maria” (Ibid.).

Il Castello Ursino. Il Castello, fatto costruire da Federico II di Svevia nel XIII secolo, sorge nell'omonima piazza, sul banco lavico del 1669. Costituisce un monumento fondamentale, un pezzo importantissimo di storia della città. Oggi ospita il Museo civico. Uno spazio che un tempo era collocato in prossimità del mare, poi sparito dopo la colata lavica del 1669. Il Castello è un punto di forza perché quando si parla di Federico II, si parla della storia dell’architettura cistercense, medievale, federiciana, si parla di personaggi che, al di là del nome del singolo architetto, come Riccardo da Lentini che è intervenuto nella fondazione del castello, hanno poi fatto la storia di questo monumentale edificio. Il museo del Castello è di capitale importanza anche per la sua collezione archeologica.

I tour sottoterra, al riparo dalla claustrofobia. “Una visita guidata dura dalle 2 alle 4 ore, dipende dai percorsi”, illustra Oreste Lo Basso di Etna 'ngeniousa, aggiungendo che, rispetto a eventuali rischi di sensazioni “claustrofobiche”, si è al riparo perché “si tratta di siti sganciati fra di loro: si sale e si scende di continuo, e tra un sito e l’altro ci sono anche dei percorsi all'esterno più o meno distanti. In base ai siti che si scelgono, questi spostamenti fanno cumulo con la durata complessiva dell’itinerario”.

Un esempio di tour-tipo? “Negli ultimi anni queste bellezze nascoste hanno avuto un ottimo riscontro, grazie a una notevole attività di promozione in collaborazione con le reti televisive locali e nazionali in diverse occasioni. Noi come tour-base organizziamo nel fine settimana la visita di 4 siti con una guida turistica autorizzata, che include un paio di grotte, un pozzo e un edificio di età romana. A volte inseriamo le terme sotto Piazza Duomo, a volte inseriamo il Pozzo di Gammazita vicino al Castello Ursino, la Cripta di Sant’Eùplio, la Grotta di San Gaetano”.

Gli orari di apertura di queste costruzioni sotterranee quindi variano in base alla disponibilità degli enti che le gestiscono. Dice Lo Basso: “Alcuni di questi siti vengono gestiti a livello comunale, altri a livello regionale, altri a livello privato, altri ancora dalla Diocesi, quindi di volta in volta cerchiamo di mettere insieme quello che è possibile fare”. “Mediamente, i tour su misura sono composti da gruppi individuali, fino a un massimo di 6 persone; negli altri casi si arriva fino a un massimo di 40 persone, non oltre, per ragioni logistiche”.

Terme Achilliane. “Nelle Terme romane, tanto per fare un esempio, c’è un accesso dove si scende di un 4 metri, poi si incontrano un paio di vani accessibili, in pietra lavica, nei quali si intravede anche l’Amenano, che scorre nel sottosuolo. I siti sotterranei sono interessanti perché raccontano la città che non è più visibile e quello che si trova sotto la città attuale, che nasce solo nel XVIII secolo, dopo il terremoto del 1693”.

Si tratta di edifici monumentali di età romano-imperiale. Scrive ancora Di Pasquale: “Sotto piazza del Duomo si trovano le terme Achilliane, strutture sotterranee del IV-V secolo. Vi si accede dal museo diocesano attraverso un corridoio con volta a botte. È una passeggiata nelle viscere della terra, dove scorre il fiume Amenano, le cui acque risalgono in superficie nella vicina fontana dell'Amenano”(Enzo Di Pasquale, Il giro della Sicilia in 501 luoghi. L'isola come non l'avete mai vista, Newton compton editori, Roma 20224). Si legge poi, che il duomo di Catania, “dedicato a sant'Agata, sorge sul lato orientale della piazza. È stato più volte distrutto da fenomeni naturali, quali terremoti ed eruzioni vulcaniche. La prima costruzione, realizzata sulle rovine delle terme Achilliane, risale quasi alla fine dell'anno mille” (Ibidem).

Il Colosseo nero di piazza Stesicoro. Un luogo emblematico della Catania di epoca romana, è l'Anfiteatro, il “colosseo nero”. Solo una porzione però di questo tesoro nascosto è visibile, passeggiando lungo via Etnea, incrociando la piazza Stesicoro. Una ellissi imponente in pietra lavica, con mattoni rossi e marmo. Collocato ai margini settentrionali della città antica, eretto nel II secolo d.C. ed ampliato nel III, l'anfiteatro romano poteva contenere fino a 15.000 spettatori seduti. Si stima che sia il più grande degli anfiteatri della Sicilia; esso fa parte del “Parco archeologico greco-romano di Catania” della Regione.

“In questo momento, l’anfiteatro non è accessibile, perché da qualche anno ci sono lavori in corso, quindi stiamo aspettando che venga reso nuovamente fruibile per riprendere le visite”, spiega l'archeologo Oreste Lo Basso, a proposito dell’anfiteatro romano di piazza Stesicoro. “Proprio in questi giorni, sono state smontati alcuni ponteggi, quindi la speranza è che a breve venga riaperto”. “Si tratta di un sito molto interessante, perché corre sotto tutta piazza Stesicoro, quindi le case sono state costruite sopra già a partire dal Settecento, con Palazzo Tezzano, il primo ad essere costruito lì”.

In atto esiste una collaborazione con Officine Culturali, che gestisce il sito del Monastero dei Benedettini: “Sì, certamente, abbiamo anche degli itinerari integrati, principalmente con le scuole: organizziamo insieme, per esempio, alcuni percorsi legati alla visita del Monastero, gestito da Officine, e la zona attorno, quindi con la collina di Montevergine, le Terme della Rotonda e il Teatro antico, che gestiamo noi”.

Info utili. È possibile contattare l'Associazione naturalistica e culturale “Etna 'ngeniousa” ai seguenti numeri. Via whatsapp: +39 351 379 2189, +39 333 911 9648, +39 338 144 1760; oppure telefonicamente: +39 351 379 2189, +39 338 144 1760. www.etnangeniousa.it; www.cataniasotterranea.it.